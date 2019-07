Andrés Velencoso, un dels convidats més esperats a la Copa del Rei de Vela

A poc menys de quinze dies que comenci la 38a edició de la Copa del Rei de Vela Mapfre a Palma de Mallorca, ja es comencen a conèixer els primers detalls del que serà la part «més social» de la regata. A la ja anunciada presència del rei Felip VI, que anirà a la cita i capitanejarà l' Aifos -encara que la seva participació en la competició no serà cada dia degut a problemes d'agenda-, s'hi sumaran nous noms i una absència: la de Pierre Casiraghi. El fill de Carolina de Mònaco, que va ser un dels protagonistes de 2017 gràcies a la seva categoria dels «catamarans voladors», no hi serà aquest any. El seu Malizia no s'ha inscrit en la classe GC32.

En canvi, el model i actor gironí Andrés Velencoso serà un dels convidats d'honor d'aquest any. I tot gràcies a la marca BMW, de la qual és embaixador des de princpis d'any. Encara falta confirmar el dia exacte de la seva presència, però sense dubte serà un dels noms més destacats del torneig. També repetirà el cuiner amb set estrelles Michelin Martín Berasategui, en el que ja s'ha convertit en tot un clàssic de la Copa del Rei de Vela.

D'altra banda, la revista Hola! ha firmat un acord de col·laboració amb l'organització de la regata i portarà en les seves pàgines algunes de les festes que es desenvoluparan en el marc de la competició. A més, es preveu que també convidi algunes de les seves blocaires de capçalera.

El que no se servirà en aquesta ocasió, per manca d'acord amb l'organització, serà l'esmorzar que oferin els Consells Reguladors de Sobrassada de Mallorca i Formatge de Mató a tots els periodistes i treballadors de la sala de premsa.