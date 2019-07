«Després d'un concert, el més important és menjar bé»

La idea del llibre va sorgir quan es va assabentar que els diferents tour manager tenien un grup de Whatsapp on intercanviaven recomanacions.

Sí. De fet, m'ho van comentar un dia els músics: «Fa molt temps que diem que hauríem de fer un llibre recollint tot aquest coneixement de carretera, de restaurants i tal, però mai ho fem». M'ho van explicar i jo els deia: «Poseu-vos-hi, perquè la gastronomia és una cosa que està bé, i si no, algú altre us treurà la idea». I al final em van dir: «Tu que ets periodista i escrius, fes-ho». I jo: «Buf, d'acord, però per on comencem?». Llavors va ser quan em van parlar d'aquest grup de Whatsapp , i vaig pensar que estaria bé fer-ho a partir d'aquest grup i dels tour managers, que al final son la gent que ningú coneix, que estan a l'ombra, però són els que més coneixen els grups i organitzen les gires.

És una figura imprescindible però oblidada?

És imprescindible i els grups la tenen molt present, però és veritat que fa «feina bruta», no signa contractes ni coses importants, però fa que tot l'engranatge del grup funcioni. Sense ell no hi hauria concerts ni gires.

A vegades pensem que anar de gira vol dir menjar qualsevol cosa. Anar de gira no està renyit amb menjar bé?

Menges malament quan comences, quan t'estàs fent un lloc i no tens diners, no tens bons horaris... Però quan ja ets una mica famós i vius d'això, és imprescindible menjar bé. Després de dues hores de concert, el que és més important per aquests grups és menjar bé. Tots porten molts anys fent gires i és un al·licient.

A més de recomanacions gastronòmiques, inclou anècdotes dels grups a la carretera. La gastronomia és una porta oberta a conèixer millor aquests grups?

Sí. De fet, és com l'espiell de la porta: el bon menjar i una bona sobretaula són la manera de conèixer qualsevol persona i també com són els grups. Per tant, era l'excusa perfecta per conèixer què passa quan estan dinant, a la furgoneta, al camerino...