Blanes El científic i escriptor Salvador Macip farà el pregó de festa major

Blanes ja escalfa motors per a la Festa Major de Santa Anna, que se celebrarà al llarg de la setmana que ve i que s'inaugurarà amb un pregó de l'escriptor i doctor en genètica molecular Salvador Macip, fill de la vila i professor a la universitat anglesa de Leicester. L'Ajuntament va presentar ahir la programació, que compta amb un pressupost de 189.000 euros, bona part dels quals -129.000- es destinen a l'organització del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol.

Enguany, l'encarregat de donar el tret oficial de sortida de la festa major serà l'escriptor i doctor en genètica molecular Salvador Macip, que farà el pregó el dilluns 22 de juliol a dos quarts de vuit del vespre a la plaça dels Dies Feiners. El consistori ha encarregat el pregó a Macip perquè destaca en dues facetes: com a novel·lista i com a doctor en genètica molecular. En l'àmbit literari, ha publicat una trentena de llibres entre novel·les, relats infantils i de divulgació. Ha guanyat, entre d'altres, el Premi Carlemany, el Joaquim Ruyra, el Ramon Muntaner i l'Europeu de Divulgació Científics. En l'àmbit científic, actualment dirigeix un grup de recerca sobre el càncer i l'envelliment a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on també és professor.



Sis escenaris principals

En conjunt, el programa inclou un ample ventall d'actuacions per a tot tipus de gustos i edats, allotjats en escenaris repartits per diversos indrets. En concret, hi ha sis emplaçaments principals: tres d'ells són l'Escenari Festa Major a la plaça dels Dies Feiners; l'Escenari Ensorra't de la platja central, on hi ha el Festival de Música Jove; i l'Escenari Infantil al passeig de la Mestrança.

Els tres restants estan regentats per entitats: l'Associació Cultural Joan Comorera (a l'antic Camp de Futbol), el Festival Korre que Token (a la plaça d'Espanya) amb l'Esbart Joaquim Ruyra; i la Casa de Andalucía de Blanes, a la plaça dels Països Catalans.

Dimarts a quarts de 12 de la nit, després del primer espectacle pirotècnic del Concurs Internacional de Focs d'Artifici, hi haurà un Gran Correfoc amb la Colla de Diables Sa Forcanera, i un concert amb la VBella Banda a la plaça dels Dies Feiners.

L'endemà dimecres s'estrenarà l'Escenari Infantil amb una festa holi a 2/4 de 7 de la tarda, mentre que l'Esbart Joaquim Ruyra actuarà a la plaça dels Dies Feiners.

El dijous 25 s'encetarà amb una missa a l'hospital Sant Jaume en honor al seu patró a les 11 del matí, seguida per un ball de capgrossos i sardanes. A la tarda hi haurà festa de l'escuma a l'Escenari Infantil, i a la nit doble sessió de música en viu per no fer curt a la revetlla de la festa de Santa Anna.

El divendres 26 de juliol, el dia central de la festa major, festivitat a Blanes, s'encetarà al matí amb la sortida de la comitiva oficial encapçalada per l'alcalde en direcció a la Parròquia Santa Maria, on es farà l'ofici en honor a la patrona presidit pel bisbe de Girona, Francesc Pardo. En acabat l'ofici, l'Esbart Joaquim Ruyra oferirà el tradicional Ball de Morratxes davant l'edifici consistorial, seguit per una breu audició de sardanes que es tancarà amb la peça Blanes Festiu, de, Josep Maria Albertí.