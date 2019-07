Les viles marineres celebren la Festa del Carme

Patrona dels mariners, pescadors i gent del mar. Un any més, algunes de les localitats marineres més importants de la Costa Brava van sortir ahir al mar per venerar la seva patrona, la Verge del Carme. Municipis com l'Escala, Llançà, Empuriabrava i l'Estartit van viure al llarg del dia processons multitudinàries.

iverses localitats marineres de la Costa Brava, com l'Estartit, Llançà, l'Escala i Empuriabrava, van celebrar ahir, un any més, les tradicionals processons en honor a la Verge del Carme, patrona de la gent del mar, en una jornada multitudinària en què el bon temps va acompanyar. Altres localitats, com Begur, l'havien celebrat ja dissabte passat, mentre que Palamós té previst fer-ho aquest proper diumenge, dia 21.

l'escala



Festa del Carme i homenatge a la Vellesa

A l'Escala, la Festa del Carme se celebra conjuntament amb l'homenatge a la Vellesa, que enguany ha arribat a la 68a edició. Com ja és habitual, la jornada es va iniciar a les deu del matí amb la presentació de la catifa de sal que es fa davant de l'església. Una hora més tard, a les onze, va començar la processó marítima amb la imatge de la Mare de Déu del Carme des del port fins a la platja. Des d'allà, el recorregut va continuar, per terra, amb l'acompanyament d'una orquestra i amb la participació de tots els inscrits en l'Homenatge a la Vellesa acompanyats dels seus fills o nets, pels carrers del port, Maranges, Enric Serra i fins arribar a la plaça de l'església de Sant Pere. A dos quarts de dotze es va celebrar una missa solemne acompanyada per la Cobla Costa Brava i, després de l'ofici, la Coral dels Jubilats Jardí del Pedró va oferir una cantada. El matí va acabar amb un petit ball de sardanes.

Encara faltava, però, la festa d'homenatge a la Vellesa, que va consistir en un dinar de germanor al Molí de l'Escala i en el qual podien participar tots els veïns i veïnes empadronats al municipi que tinguessin més de 70 anys.

Finalment, a les set de la tarda, la Cobla Costa Brava va oferir una audició de sardanes a la platja i a la nit va haver-hi un ball de fi de festa amb el disco mòbil Sons.



llançà



Missa en honor a la Verge i processó marítima

A Llançà, les festes del Carme són festa grossa i duren diversos dies, de manera que des de divendres passat i durant tot el cap de setmana ja s'havien anat fent activitats com la travessia popular de natació, jocs per a la mainada, regates, havaneres i jocs d'artifici. Tot i això, ahir va ser la jornada central, durant la qual es va fer la missa en honor a la Verge del Carme a la pineda de la Capella del Port, que va comptar amb l'actuació de la coral Palandriu. Tot seguit va sortir la processó marítima, amb l'acompanyament de la xaranga Damm-er.

empuriabrava



Castellers, sardinada popular i espectacle piromusical

A Empuriabrava, les activitats van començar a les set de la tarda amb la tradicional processó de la Verge del Carme pels canals d'Empuriabrava, que va estar amenitzada al llarg del recorregut per la xaranga de Los Labradores. A continuació, a la plaça de les Palmeres, hi va haver actuacions castelleres a càrrec de la Colla Castellera Vailets de l'Empordà, la Colla Gegantera i els Grallers de Castelló. A més, els assistents també van poder ballar sardanes amb la cobla Rossinyolets i la cobla Castellonina.



l'estartit



Sardanes i processó amb la confraria de Pescadors

A l'Estartit, la festa dels pescadors va començar a les dotze del migdia a l'església de Santa Anna, on es va celebrar una missa solemne amb l'acompanyament de Foment del Montgrí. En acabar, a la mateixa plaça de l'Església, es van poder ballar sardanes també de la mà de Foment del Montgrí.

La processó, però, va tenir lloc, com ja és habitual, a partir de les sis de la tarda i va estar organitzada per la confraria de Pescadors de l'Estartit. El recorregut va ser, com sempre, entre la plaça de l'Església i el port. Finalment, a les vuit del vespre, a la plaça de l'Església, es va poder tornar a ballar sardanes amb Foment del Montgrí.



palamós



Tot a punt per aquest cap de setmana

Malgrat que també és una població marinera, Palamós encara té pendent celebrar la festa del Carme, però té previst fer-ho aquest proper cap de setmana. El dissabte a la nit, l'esplanada de la llotja acollirà el gran ball de revetlla, que enguany anirà a càrrec de la formació Sara's. Diumenge tindrà lloc la missa solemne en honor a la patrona de la gent del mar i tot seguit es durà a terme la tradicional processó marítima. L'embarcació El Colorao Tres, dedicada a la pesca d'encerclament, serà enguany la portadora de la imatge de la verge tot encapçalant la processó de la flota pesquera palamosina. A més, la setmana vinent s'inaugurarà una exposició de treballs manuals i artesania realitzada per dones de pescadors de Palamós.

Malgrat que la Verge del Carme era ahir, Palamós habitualment trasllada els actes festius de la celebració al cap de setmana immediatament posterior. Es tracta d'una festa tradicional del municipi que està organitzada per la Confraria de Pescadors amb la col·laboració de l'Ajuntament. A la missa de diumenge, que tindrà lloc a l'església de Santa Maria, hi haurà la participació de la coral de la mateixa parròquia i del cor Añoranzas del Sur.

Tot seguit es durà a terme la processó que, amb l'acompanyament dels geganters i grallers de Palamós i la cobla Baix Empordà, conduirà la imatge de la Verge fins al port pesquer del municipi, on s'ubicarà a l'embarcació d'El Colorao Tres. La previsió és que la processó marítima, que serà l'acte central de la festa, comenci cap a la una del migdia.

La processó compta amb la participació de bona part de les barques de pesca del port de Palamós i d'altres embarcacions menors que en fan l'acompanyament. El recorregut marítim de les embarcacions arribarà fins a l'altura de Platja d'Aro, pel sud, i de les platges de la Fosca i Castell, pel nord.