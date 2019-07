Lloret viu un estiu de música, circ, teatre i espectacles al carrer

Lloret de Mar ofereix per a aquest estiu una nova edició del Lloret Outdoor Summer Festival, un programa de propostes culturals a l'aire lliure que tindran lloc a la vila durant els mesos de juliol, agost i setembre. En total són divuit actuacions artístiques amb iniciatives que van des de la música, amb concerts de rock, pop, jazz, cobla i rumba, fins a actuacions infantils de circ i teatre i espectacles de carrer, que omplen la programació cultural de Lloret de Mar des de principis de juliol i fins al 27 de setembre.

El programa va començar dissabte 6 de juliol amb l'actuació de The Show Must Go On (tribut a Queen) dins el Clon Festival i l'espectacle infantil Lady Frank & Stein, que va aplegar més de 300 persones a la plaça de Pere Torrent de Lloret de Mar. Les actuacions van seguir ahir amb La VBella Banda Swing & More a la biblioteca municipal i continuaran durant la setmana amb l'espectacle infantil La Vila de Capdetrons, de la companyia Sol Salat, també a la biblioteca municipal, i quatre concerts durant el cap de setmana amb Els Bucs d'El Puntet, Pacto entre Caballeros (tribut a Joaquín Sabina), Dlocos (tribut a El Canto del Loco) i Freaky Sound Factory. Acabaran el mes de juliol la companyia Vaques i el seu espectacle YeORBAYU el dimarts 30 de juliol a les 21 h a la plaça de Pere Torrent.

Durant l'agost s'oferiran set noves propostes que inclouran dos nous concerts del Clon Festival, el dia 3 amb Seguirem (Tribut a Obrint Pas) i Please U2 (tribut a U2) el dia 17, i tres concerts de Fenals de Música amb El Trio Impossible el dia 8, Miliu Calabuch Quartet el dia 15 i La Màfia del Saxo amb veu invitada el dia 22. L'espectacle infantil Circ amb maleta amb la pallassa Serafina es podrà veure el dia 9 i la companyia Mar Gómez presentarà el seu espectacle Swing it el dia 20. Tancaran el Lloret Outdoor Summer Festival d'enguany la cobla Big Cat amb un concert el dia 1 de setembre i l'espectacle itinerant Lumen, de Yera Teatro, el dia 27 en el marc de la celebració del Dia Mundial del Turisme.



Diferents públics

«L'any passat més de 10.000 persones van seguir els espectacles del Lloret Outdoor Summer Festival i enguany hem decidit repetir la fórmula amb divuit espectacles gratuïts que animaran els vespres d'estiu de Lloret durant tota la temporada», explica Elisabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme.

Enguany també s'han incorporat al festival el cicle de concerts que organitza l'Obreria de Santa Cristina a través del cicle Música a Santa Cristina així com una llista d'hotels que durant l'estiu oferiran música en viu en els seus establiments.