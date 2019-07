El rollerski: un nou esport per esquiar a l'estiu sobre rodes

Pels enamorats de la neu, l'estiu és una època que els manté lluny de la muntanya i de l'adrenalina que experimenten sobre els esquís. Els esquiadors no tenen una superfície sobre on relliscar i practicar el seu esport preferit. Aquest any, però, ja tenen l'oportunitat de practicar-lo sobre rodes a Girona. «El rollerski és bàsicament esquí sense neu. Es practica sobre dos rollerski d'alumini, que actuen com a esquís, amb una roda al davant i l'altra al darrere, que serveixen per poder desplaçar-se sobre superfícies com l'asfalt empenyent-te amb uns pals», explica Carles Artigas.

Artigas i el seu soci, Arnau Boix, són dos emprenedors gironins que han creat la primera empresa de Catalunya de serveis vinculats al rollerski. «És un esport molt arrelat a Noruega i els països nòrdics, on hi ha molts carrils bici i ja forma part del seu dia a dia», continua Artigas, que avisa que es tracta d'un «esport exigent». El rollerski beu, sobretot, de la tècnica de l'esquí de fons, tot i que també la combina amb la de l'elíptica del gimnàs. Amb aquesta activitat es treballa el 90% de les funcions musculars del cos, i és una tècnica que utilitzen els esquiadors professionals per mantenir la forma durant l'estiu. «Si es vol anar un cap de setmana a la neu i no tenir agulletes, també es pot agafar forma fent rollerski», diu, rient, el cofundador de Rollgi.



Els beneficis

L'esquí sobre rodes és un esport especialment indicat per treballar l'aparell locomotor i el core, és a dir, els músculs abdominals, lumbars, pelvis, glutis i musculatura profunda de la columna. A més, treballa també la propiocepció i la coordinació. Per això, Artigas indica que és molt beneficiós com a exercici després del part, ja que es treballa molt bé la zona abdominal, i com a mètode de fisioteràpia. «És un esport que no té cap mena d'impacte contra el terra i permet agafar volum. Va molt bé per a gent que es recupera de lesions de genoll, per exemple», afirma. Un altre dels punts forts del rollerski és que es practica a l'aire lliure. No té unes rutes marcades, com l'esquí de fons i, per tant, «tens molta més llibertat», afirma.

Per la naturalesa dels skirolls, la majoria dels recorreguts són de pujada o en pla, ja que sense la fricció de la neu, és difícil frenar. «Sí que pots fer una mica de cunya, però no és gaire recomanable fer baixades», explica Artigas. Tot i això, amb una bona tècnica i tenint clares les carecterístiques del terreny, es pot agafar velocitat en baixades. «Jo mateix he agafat 70 km/h en baixada, però perquè sabia que hi havia pla al final». Tant ell com el seu soci fa 8 mesos que van iniciar-se en aquest esport.

L'empresa d'Artigas i Boix, Rollgi, ofereix diferents serveis, com el préstec de material, l'organització d'esdeveniments esportius i la formació i tecnificació. De moment, han dut a terme una pujada als Àngels i properament organitzaran una cursa de port de muntanya entre Masella i Das. En total serà un recorregut entre 6 i 7 quilòmetres, que és la distància estàndard en el rollerski.

Tot i ser un esport exigent i físic, Artigas explica que tothom pot practicar-lo. «Depèn del nivell d'exigència que tu mateix et posis. Pots fer un port de muntanya a ritme de dominguero o apretant fort». Per iniciar-se, el primer que t'ensenya el monitor és a «prendre consciència de sobre on ets», ja que el rollerski «no és ni un patí de línia ni un esquí». El segon pas és aprendre la tècnica de l'esquí, mitjançant els exercicis de propiocepció: braç dret amb cama esquerra i viceversa. «Hi ha gent que ho agafa molt ràpidament i d'altra que va més lenta. Els nens són com esponges», afirma l'empresari gironí.

Precisament per donar a conèixer l'esport entre els més petits, Rollgi ha creat un campus d'estiu en col·laboració amb el GEIEG, que es duu a terme a les instalacions de Palau. Igual que l'esquí, Artigas afirma que l'activitat no és perillosa amb l'equipació adequada: casc, genolleres, colzeres, proteccions per a les mans i ulleres protectores per evitar ferides amb la punta del pal, que és d'un material molt dur.

Actualment, l'equipament només permet circular per sobre d'asfalt, i per això Artigas recomana anar en zones amb poc trànsit per començar, com carrers d'urbanitzacions o pàrquings de supermercats un diumenge. Tot i això, Rollgi tindrà properament un nou model de rollerski amb unes rodes que permetran anar per terra i que obriran les portes a fer rutes per les vies verdes.