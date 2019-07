Una discoteca de Platja d'Aro obté un certificat com a local segur

Després de passar una auditoria i d'haver implementat una sèrie d'elements, així com d'haver establert tot un dispositiu de seguretat que va més enllà de les portes del local, la discoteca Be Out de Platja d'Aro, especialitzada en públic menor de 18 anys però a la qual també hi van majors d'edat, ha obtingut el certificat que l'acredita internacionalment com a local d'oci nocturn segur.

El distintiu, que porta per nom International Nightlife Safety Certified (INSC), està atorgat per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn (International Nightlife Association).