Un concert gratuït de Quimi Portet obre el festival gironí Tempo

El festival gironí Tempo sota les Estrelles va aixecar ahir el teló amb un concert gratuït de Quimi Portet a l'espai Village. Fins l'11 d'agost, el festival ha programat cinc concerts de pagament: Adrià Puntí, Bebe, Kevin Johansen, Christina Rosenvinge i Clarence Bekker Band, mentre que al village es podran gaudir de les actuacions gratuïtes de Paula Valls, Ian Sala, la Bicha o José Domingo, entre molts altres. A més, com sempre, no faltaran les actuacions d'artistes sorpresa i nombroses activitats paral·leles, com el sopar astronòmic del dia 7 d'agost o el Tempo Llibres, que comptarà amb la presència d'autors com Víctor Amela, Martí Gironell, María Dueñas i Francesc Miralles.

El festival s'ubica, un any més, a la plaça dels Jurats (on hi ha l'auditori) i el passeig Arqueològic de Girona, on la música en viu i gratuïta comparteix espai amb la gastronomia i la cocteleria. En total, a part dels cinc concerts de pagaments, n'hi haurà 25 de gratuïts a l'espai Village, programats conjuntament amb les associacions i entitats de la ciutat per tal que els joves talents gironins també hi puguin tocar. D'aquesta manera, al Village cada dia hi haurà actuacions entre les nou del vespre i dos quarts d'onze de la nit, excepte en el cas dels diumenges, que serà a les vuit del vespre. En canvi, els concerts de pagament es concentraran entre els dies 29 de juliol i 2 d'agost.



Nova Terrassa Tempo

A més, El Ginjoler es continuarà encarregant de la gastronomia i enguany hi ha també la Terrassa Tempo, un nou espai destinat a grups grans o trobades d'empresa des d'on es pot veure l'escenari. El menú gastronòmic que es prepara per aquesta vetllada es dissenya en exclusiva per a l'ocasió, permetent als assistents l'accés lliure tan a l'Auditori com al village.