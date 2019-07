«Rock & Wine» Una fira uneix durant dos dies a Platja d'Aro els mons del vi i del rock

La plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro serà l'escenari, demà dissabte i diumenge, 20 i 21 de juliol, de la segona edició de Rock & Wine, una fira que uneix els mons del rock i del vi. Tots dos dies, de set de la tarda a dotze de la nit, en aquest espai hi haurà estands de diversos cellers que explicaran els seus vins, que es podran tastar. També s'hi podran menjar tapes i s'hi emplaçarà un escenari en el qual s'oferiran concerts de versions de temes de rock.

La fira l'organitza l'Associació Catalana d'Amants del Vi, que a més ofereix una iniciativa molt innovadora: tastos sensorials amb rock, en els quals al mateix temps que es tasten els vins es van escoltant, amb uns auriculars, diverses cançons. Aquests tastos es faran en una sala de l'hotel NM Suites, avui divendres, dia 19, i demà dissabte, dia 20, a les cinc de la tarda; a més, al restaurant Sa Cova de l'hotel, aquesta nit també s'hi oferirà un sopar sensorial maridat amb rock i auriculars, amb la presència d'alguns vins de cellers que participen en la fira.

La promotora del certamen (que es va celebrar per primer cop l'any passat) és Isabel Zaro, nascuda al Camp de Borja però que porta molts anys a les comarques gironines. Sommelier diplomada per la UdG i especialitzada en la cata d'aigües, és molt aficionada, a més del vi, al rock: «Un dia parlava amb la psicòloga musicoterapeuta Esther Pardo sobre aquesta agudització dels sentits i aquesta tranquil·lització de la ment que provoca la música, i a partir de llavors vaig començar a pensar-hi».

El fruit d'aquesta reflexió van ser aquests anomenats tastos sensorials amb rock, que consisteixen en un tast de vins dirigit i amb música rock: els assistents tasten els vins mentre escolten a través d'uns auriculars especials les cançons que un grup d'experts han determinat que són les més adequades. Es tracta, en tots els casos, de cançons de rock, perquè aquest és el gènere en què es basa la fira. Per conformar la selecció de vins i música dels tastos, els organitzadors compten amb col·laboradors, com «Esther Pardo, musicoterapeuta i escriptora, la psicòloga Ana Rodríguez, especialitzada en intel·ligència emocional, músics, enòlegs i sommeliers».

Segons els responsables del certamen, « la música aguditza els sentits, tranquil·litza la ment i fa que s'estableixi una millor relació entre l'acció i la reacció, mitjançant les vibracions de la música i els seus colors, activant els sentits organolèptics del vi i activant la part del nostre cervell dominada per les emocions».

Pel que fa a la possibilitat de conèixer als seus estands de la fira els responsables dels cellers que elaboren els vins, Isabel Zaro defensa que «la psicologia emocional és molt important per a l'ésser humà; és necessari que s'expliqui la història que hi ha al darrere dels vins, perquè s'estableix aquella connexió amb el celler i amb la seva gent. Aquest acte dona com a resultat que després aquestes persones recordin sempre i entenguin aquest sacrifici i aquell treball que hi ha a cada vi».