Un oasi d'espectacles, oci i gastronomia al cor de la Costa Brava

La Santa Market inaugura avui un estiu farcit de música, espectacles, oci i gastronomia. L'esdeveniment, que és una suma d'expositors, actuacions i tallers, inaugurarà avui les seves activitats amb l'actuació d'Ella Baila Sola a l'escenari principal.

La programació d'aquest any segueix la dinàmica de les edicions anteriors. «Treballem amb artistes nacionals de primera línia, així com propostes emergents que estan a punt de fer el pas», explica Rai Saña, programador cultural del festival.

D'entre les nombroses actuacions programades per a aquesta edició, destaca el concert del dia 29 de juliol en coproducció amb els 40 Principals. Serà un concert de 5 hores consecutives on passaran per l'escenari artistes com Buhos, Miki Núñez -el darrer representant d'Espanya a Eurovisió- i Sense Sal, entre d'altres. A més, «aquest any tots els grups tocaran en directe», explica Saña. També visitaran el festival Cesk Freixes, Strombers o Carlos Right. El diumenge serà el dia destinat a les famílies, i els més petits podran gaudir d'actuacions com Reggae per Xics, Xiula o Pop per Xics.

En total, hi haurà més de 50 actuacions en els 38 dies que dura el festival, d'estils molt diferents. Entre les propostes emergents, destaquen Maruja Limón, un grup femení que està començant a consolidar-se amb la seva fusió de flamenc modern, i La Folie, amb veu femenina i molt de talent. «En aquesta edició estem aposant molt per artistes femenines», explica Saña. A part de l'escenari principal, la Santa també comptarà amb espais més petits on hi haurà actuacions acústiques i karaoke, a més de la cabanya dels DJs, on hi haurà sessions quan acabin els concerts. El festival espera aquest any més de 125.000 visitants davant els prop de 118.000 de l'any passat.