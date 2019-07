Un Sting més intimista que mai captiva el públic de Cap Roig

El cantant britànic Sting va presentar ahir a la nit en el marc incomparable de Cap Roig el seu espectacle My Songs, un recull de les millors cançons de tota la seva dilatada carrera musical. Després de 100 milions de discos venuts i als seus 67 anys d'edat, el fundador de The Police va repassar els seus grans èxits. Durant els últims dies Sting s'ha vist afectat per un procés gripal que ha fet que s'agafés amb certa calma els seus darrers concerts. Sting va actuar per tercer cop a Cap Roig davant un públic fidel i entregat des del primer instant. Entre els famosos assistents hi havia Jordi Gual, president de CaixaBank, l'empresari i expresident de l'Espanyol Dani Sánchez Llibre, la diputada de JxCat a Madrid Laura Borràs o el director de TV3, Vicent Sanchis, entre d'altres.

Per començar el concert, l'artista va fer tota una declaració d'intencions amb Roxanne, que va connectar ràpidament amb el públic, que omplia fins a dalt el recinte tot i ser un dels concerts més cars de l'estiu, amb entrades de 300 euros. Sting va sortir a l'escenari amb un «bona nit» en català. Va explicar que havia estat malalt i que això l'havia obligat a cancel·lar alguns concerts. Per aquest motiu va dir al públic que faria una actuació mes relaxada i amb un ritme més calmat. El públic el va correspondre amb una gran ovació.

L'intèrpret va buscar una intimitat amb el públic. Es va fer acompanyar per una guitarra acústica i un grup de tres coristes. Tot i que la intensitat va ser menor pels seus problemes de salut, no va decebre en cap moment i va seguir el recital amb Magic i Message in a bottle. Però Sting, de la mateixa forma que el públic, es va anar escalfant i animant i va demanar la guitarra elèctrica per posar ja dempeus el públic a la tercera cançó.

Poc a poc el fundador de The Police va anar interpretant tots els seus èxits, com ara també el mític Walking in the moon quan es compleixen 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna. Cap al final del concert Sting es va anar animant i va semblar que deixava enrere els problemes de salut per deixar-se anar sobre l'escenari demostrant una gran vitalitat. La traca final va arribar encadenant sense pràcticament no aturar-se So Lonely seguida de Desert Rose i la mítica Every Breath You Take, que el va fer mundialment famós ja fa més de 35 anys. I si estava tocat de salut no ho semblava, a tenor de la manera en què es va bolcar a l'escenari. Per acabar, Sting va optar de nou per la versió més íntima i reposada amb Russians i Fragile, interpretades de nou amb la guitarra acústica.