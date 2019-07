«Ens van dir que Girona i Besalú eren precioses»

Estan a Girona de vacances?

Bé, estem de pas.

Cap on van?

Cap a la Costa Brava. Bé, de fet, primer anirem a Besalú, i a aquell poble que està en una roca. Com es diu? Ah, sí! Castellfollit de la Roca.

Així doncs, fan una ruta?

Sí! Hem llogat un cotxe a Barcelona i hem vingut cap a Girona.

Quin és el recorregut?

Doncs comencem a Girona i després anem cap a l'interior, fins a Besalú i Castellfollit. Després anem fins a Cadaqués i baixem tota la Costa Brava fins a la zona de Begur.

Quant de temps hi estaran?

Una setmaneta.

On s'allotgen?

Hem llogat una furgoneta, així que pararem en zones de càmping.

Han arribat avui?

Sí, és el primer dia que estem per terres gironines.

Com és que han decidit fer aquest viatge?

La germana d'en Tomás ens ho va recomanar. Ella va venir a fer turisme aquí i ens va dir que valia la pena. Ens va dir que Besalú i la part interior, com Girona, eren ciutats molt boniques. Que potser no tothom ve fins aquí, però que hi havíem de passar.

Han vist ja alguna cosa de Girona?

Acabem d'arribar. Farem una ruta que hem vist a la guia, de dues hores caminant. Veurem el centre, tot el nucli antic i carrers que devien ser comercials.