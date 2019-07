Descobrir el bosc, el riu i el mar en un casal d'estiu

Els secrets amagats a la natura. Diverses entitats ambientalistes organitzen activitats de lleure durant els mesos de vacances en què els nens i adolescents entren en contacte amb el seu entorn més proper i n'aprenen a reconèixer els recursos faunístics, florístics i paisatgístics d'una manera divertida.

llunyar-se del ciment i l'asfalt de la ciutat per tornar a banyar-se al riu com ho feien els nostres pares, aquest és l'objectiu dels casals de natura, una forma diferent de passar l'estiu on els més petits tenen l'oportunitat d'aproximar-se al medi ambient i conèixer millor el seu entorn més proper. El Cap de Creus, les Deveses de Salt, Sant Daniel o les Gavarres són alguns dels indrets privilegiats de les comarques gironines on aquestes propostes per als més petits s'estan multiplicant en els darrers anys.

«En un casal de natura, els infants descobreixen la fauna i la flora que els envolta i n'extreuen el rerefons que això ho hem de cuidar i preservar», explica Judith Iglesias, directora del casal El Blauet de l'Associació Naturalistes de Girona, que es fa a Sant Daniel. Núria Cruset, coordinadora de projectes de l'Associació La Sorellona, hi coincideix. «Si no vas mai al bosc i no saps què hi passa, no tindràs interès a preservar-lo. Si vas al bosc o vas al riu, saps què hi passa i te l'estimes, voldràs que el riu estigui bé i conservar-lo de la millor manera», comenta.



Educació ambiental

La diferència entre un casal naturalista i altres opcions és que les activitats estan centrades en descobrir els recursos faunístics, florístics i paisatgístics de la zona. «En alguns campaments poden anar a passar una setmana al costat del riu, però potser no saben quin és l'arbre del qual han utilitzat l'ombra per amagar-se del sol», diu Cruset, que afirma que en els casals naturalistes els nens sí que ho aprenen ja que fan «activitats a la natura, de natura i sobre natura».

La Cooperativa la Copa duu a terme diversos casals aquest estiu, dels quals dos a les Deveses de Salt. El casal per a adolescents es diu Biokonstructors i es fa en col·laboració amb l'Escola Orígens de la Garrotxa. Els joves hi «aprenen que amb les mans, materials naturals i eines molt rudimentàries pots construir des d'una tanca fins a un umbracle per promoure la generació de microhàbitats per a rèptils, amfibis i algun micromamífer», explica Guillem Gispert, monitor dels casals de natura de La Copa.

Al mateix espai de les Deveses de Salt, els més petits fan una activitat d'anellament científic d'ocells. Alba Casals, anelladora científica, els explica com distingir les diferents espècies i quines característiques tenen. Una vegada posada l'anella, un voluntari és l'encarregat de deixar lliure l'ocell i tots contemplen com alça el vol. Segons Gispert, els nens aprenen en aquest casal «gairebé sense fer res». «Entenen que tots els animals tenen una funció. Per exemple, encara que els mosquits siguin molestos, els nens aprenen que poden ser l'aliment d'una granota, i que aquesta pot ser al seu torn l'aliment d'una cigonya», comenta.

El casal «Viu el mar» de La Sorellona és ben especial. El seu principal objectiu és la descoberta de la platja i el fons marí. Després d'aprendre sobre seguretat dins l'aigua, els participants investiguen l'entorn marí fent snorkel. La mateixa associació organitza també uns campaments en ruta per a adolescents. «Fem una ruta al voltant del Cap de Creus, fet que ens permet arribar a platges on només s'hi pot arribar a peu» explica Núria Cruset. D'entre les activitats destacades d'aquests campaments, hi ha una sortida en caiac. «Arriben a una cala on només s'hi pot arribar per mar», comenta, «dormen allà i l'endemà al matí tornen», afegeix. La mateixa entitat té també un casal a Agullana, on coneixen l'entorn del municipi. «Treballem les tradicions lligades a l'entorn, coneixen què s'ha fet al bosc, van a veure unes vinyes o un ramat de cabres», explica la coordinadora de projectes de l'associació.

Al casal El Blauet, els nens descobreixen l'entorn de la Vall de Sant Daniel, situada a les Gavarres i a tan sols 10 minuts de Girona. Cada setmana tracten una temàtica diferent i la descobreixen in situ. «La setmana passada vam tractar l'aigua dolça, i vam anar a les basses del Galligants a buscar macroinvertebrats», explica la directora del casal. Cada divendres, s'adhereixen també a les vagues pel clima del moviment Fridays for Future. El Blauet és un dels casals naturalistes més antics de les comarques gironines, i aquest any ja ha exhaurit les inscripcions de les quatre primeres setmanes.

Tot i ser activitats educatives, els casals aposten per fer-les de la forma més lúdica possible, combinant monitors provinents del món dels estudis ambientals i d'altres del món del lleure. «Volem evitar que els nens se sentin com que són al col·legi», comenta Cruset. Als casals de La Copa compten també amb monitors dels dos perfils. «A Biokonstructors tenim una monitora que ha fet art dramàtic, i amb els petits comptem amb una noia que té molta experiència amb nens i té un ventall de jocs molt ampli per quan necessitem un moment lúdic», explica Guillem Gispert. «A més, sempre tenim algun altre monitor que és biòleg o ambientòleg. És un ventall de professions molt ampli que enriqueixen el casal».

A El Blauet de l'Associació de Naturalistes de Girona, tots els monitors tenen relació amb l'entitat.



La teconogia, enemiga o aliada?

Estar en mig de la natura és una oportunitat per deixar el mòbil i la tablet uns dies i desconnectar de les noves tecnologies. Als casals de la Sorellona demanen als nois que deixin els mòbils a casa durant les activitats i també durant les estades. «Els adolescents estan més enganxats a les xarxes i primer es queixen, però al cap d'uns dies veuen que no necessiten el mòbil i que el que han de fer és gaudir del moment i de les noves amistats que han fet aquells dies», explica la directora de projectes de l'entitat. També aposten per deixar els rellotges. «Ens permet seguir millor l'horari del sol», diu Cruset. «Per exemple, si als campaments s'aixequen a les 6 del matí i miren el rellotge, els farà més mandra que si no saben quina hora és. També podran sopar a les 20 h sense que ningú es queixi que és massa aviat», conclou.

En canvi, als casals de La Copa, empren la tecnologia com a complement a les activitats naturalistes. «La tecnologia hi és, i no la refusem», afirma Gispert. Entre d'altres, els joves que participen al casal Biokonstructors utilitzen l'Instagram per mostrar les activitats que fan. D'altra banda, els més petits no tenen tanta necessitat d'estar connectats a internet tot el dia, segons comenten els monitors. «Encara van amb cromos, com abans», diu Gispert.