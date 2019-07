Diana Krall, elegància i sobrietat sota la lluna de Cap Roig

Quan Neil Amstrong va trepitjar la lluna fa 50 anys, a 384 mil quilòmetres Diana Krall feia els primers passos amb el piano. Després de la mort de l'astronauta, la canadenca el va homenatjar amb "Fly me to the moon", l'emblemàtica peça de Frank Sinatra que aquest dissabte també li ha dedicat al Festival de Cap Roig.

Aquest ha estat sens dubte un dels moments més destacats d'una vetllada càlida i humida, cent per cent Mediterrània, als jardins de Calella de Palafrugell (Girona) que acullen el certamen de Cap Roig, una de les cites musicals de l'estiu.

Vestida de rigorós negre, ha exhibit proximitat, elegància i sobrietat des del primer minut. Amb la professionalitat de qui porta tota una vida sobre dels escenaris, ha modulat la seva veu fumada i ha jugat amb els silencis per accentuar el caràcter íntim de la nit.

Ja des del primer tema, "All or nothing at all" -també de Sinatra-, Krall s'ha compenetrat a la perfecció amb els seus companys de ball, Robert Hurst (baix), Joe Lovano (saxo) i Karriem Riggins (bateria). Aquest últim ha estat el favorit dels assistents, a jutjar pels aplaudiments que s'ha dut a cada sol.

I és que l'artista canadenca ha compartit el protagonisme i els aplaudiments amb aquest trio de músics en pràcticament tots els temes, deixant pas endavant cada vegada que el tema ho requeria.

A ella, se l'ha vist còmoda en tot moment; creuant i descreuant les cames després del piano, azuzándose el pèl de forma sensual, movent el cap al ritme de la percussió, concentrant quan li tocava un sol.

A nivell de repertori, la seva debilitat per Frank Sinatra no s'ha quedat en els dos temes ja esmentats, sinó que també s'ha llançat amb una versió íntima de "I'veu got you under my skin".

EFE

Altres dels temes que ha interpretat durant dues hores han estat "L-O-V-E", "Devil may care", "The night we call it a day", de Bob Dylan; "Boulevard of broken dreams", "Cheek to Cheek", "I lost my mind in a wild romanç", "Lush life", "I was doing Alright", d'Ella Fitzgerald, i "Exactly like you", de Nina Simone .

Krall, que va tocar per primera vegada a Espanya el 1996, ha buscat la interlocució amb el públic en gairebé totes les transicions, el que ha abonat l'ambient íntim, gairebé de club.

Filla i néta de músics, el seu ascens al cim del jazz va començar des de jove, ja era una adolescent quan va rebre una beca per a la Beerkle College of Music de Boston.

El 1994, va signar el seu primer contracte discogràfic amb GRP Records i, cinc anys més tard, va donar el salt definitiu amb l'àlbum "When I look in your eyes", que es va mantenir durant 52 setmanes en el número u de les llistes de jazz de Billboard.

De fet, és l'única cantant de jazz que ha aconseguit que nou dels seus treballs irrompessin directament al primer lloc de les llistes Billboard.

Al llarg de la seva carrera ha venut més de 15 milions de discos arreu del món, ha guanyat diversos premis Grammy i ha col·laborat amb artistes de talla internacional com Paul McCartney, Barbara Streisand o Tonny Bennet.

Sense anar més lluny, comparteix el seu treball més recent amb el veterà crooner. El resultat, "Love is here to stay", constitueix una subtil carta d'amor dedicada a la música dels Gershwin.