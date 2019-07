«Sant Feliu s'ha desenvolupat, però manté l'essència»

P És el primer dia que venen de vacances a la Costa Brava?

R Laura: Ui, no! Vinc aquí des de que tenia quatre anys, que els meus pares ens hi portaven, a mi i als meus germans. Ara de gran he seguit venint, i ara mateix estic amb la meva tia. De fet, venim tota la família i ens estem a diferents cases.

P Tenen casa o apartament propi?

RNo, lloguem cada any.

P Què els porta a tornar cada any, precisament, a Sant Feliu de Guíxols?

RÉs preciós. Ens encanta el poble, el sentit de comunitat... la gent és molt amable.

P En tots aquests anys, Sant Feliu ha canviat molt?

R Sí i no a la vegada. Òbviament està més desenvolupat, però alhora manté la mateixa essència.

P Hi ha molts turistes?

R No, en general, no. Hi ha molts espanyols i també ens hem trobat molta gent de Barcelona.

P I a part de Sant Feliu, què coneixen?

R Hem anat a Tossa i a Barcelona moltes vegades. I a Montserrat!

P Quant de temps es quedaran?

R Aquest cop, dues setmanes. Ara per sort venim en avió, però quan era petita ens portaven els meus pares amb cotxe. No t'ho vulguis imaginar! Tots ben estrets al cotxe, amb la calor... a vegades trigàvem tres dies a arribar, perquè ens havíem d'aturar a França.

P Què els sembla la gastronomia gironina?

R Hem provat molts restaurants i ens agrada provar una mica de tot.