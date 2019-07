L'Escala sota l'aigua

Més enllà de les ruïnes d'Empúries i el Museu de l'Anxova i la Sal, l'Escala amaga tot un món per descobrir sota les aigües que banyen la seva costa. Les restes del port d'Empúries, situades al Moll Grec, o les del vaixell Cotentin, que es va enfonsar a la zona propera a l'illa Mateua l'any 1963, són algunes de les meravelles més interessants que hi podem trobar, a més de tota la flora i fauna que s'hi amaga.

Per això, l'Ajuntament de l'Escala, en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic, ha editat una guia per conèixer els punts d'interès submarins del municipi. El manual, editat en català i francès, presenta 4 itineraris, el moll Grec d'Empúries, illa Mateua, mar d'en Manassa i cala Montgó. En cadascun d'ells recull dos tipus de ruta, una de més curta i fàcil adreçada a tots els públics, i una altra més llarga, adreçada a nedadors experts. L'objectiu dels editors és anar ampliant la guia amb noves rutes en futures edicions.



Els itineraris

Les quatre rutes recollides estan pensades per descobrir la gran diversitat del fons marí de l'Escala i aprendre curiositats sobre la seva flora i fauna, sempre respectant el seu ecosistema. La guia comença presentant els tipus de fons marí que podem trobar a l'Escala i que es van superposant al llarg dels recorreguts, i quins animals i plantes s'amaguen a cada lloc. Així, el lector pot identificar, per exemple, un cranc pelut, una anèmona o una juliola en un fons de roca calcària; un peix aranya, una holotúria o un cargol lluna sobre fons de sorra; o una vaca serrana, una salpa o un cavallet de mar sobre prats de posidònia, una planta aquàtica que només viu al Mediterrani.

El primer itinerari se situa al moll Grec, i recorre la zona entre la platja i les Muscleres Grosses, poc profunda. La principal atracció d'aquesta zona són les restes de l'antic port grec i romà, enterrades sota la sorra, i que permeten reinterpretar la zona portuària d'aquesta antiga ciutat.

El segon itinerari està situat al mar d'En Manassa, mesura uns 500 metres i passa per tres cales: la platja de les Barques, la mar d'en Manassa i la cala de la Creu. El recorregut llarg dona la volta per fora de l'illa del Cargol, una illa calcària, del mateix material que el massís del Montgrí.

El tercer itinerari, a cala Mateua, dona la volta a l'illa amb el mateix nom. Està situada en una cala amb aigües calmades i clares, amb una massa de roca calcària situada al mig, l'illa Mateua. És en aquesta ruta on es pot observar la caldera de vapor del vaixell Cotentin, que es va enfonsar en xocar contra la costa degut a la forta tramuntana.

La quarta ruta té un recorregut de 50 metres, i va de la platja de Montgó fins a la punta Montgó. Aquesta zona té aigües molt tranquil·les i un fons molt variat, per tant s'hi poden observar moltes espècies marines diferents. També passa per port del Rei, un petit port natural situat a mig camí.

La guia també inclou un seguit de mesures per assegurar-se de realitzar l'activitat de la manera més segura possible. Recomana fer la ruta sempre acompanyats, i planificar la sortida tenint en compte l'aigua i l'estat del mar. És important, també, tenir clares les pròpies capacitats i no sobrepassar-les, i no fer l'activitat si es pateix malestar. Per a més seguretat, la guia recomana dur, a més de les ulleres, el tub, les aletes i el protector solar, una boia de senyalització de color taronja.