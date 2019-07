DJ Feder actuarà al club surrealista Le Rachdingue

El DJ francès Feder actuarà el proper dissabte 3 d'agost al club surrealista Le Rachdingue de Vilajuïga. El concert de Feder, nom artístic de Hadrien Federiconi, serà el moment àlgid d'una nit que també comptarà amb la música de Nico Rodas, Esteban, David Sea i S-Eve. Federiconi s'ha convertit en poc temps en un dels noms més importants de la música electrònica, amb ritmes ben pensats, melodies addictives i un sentit de la música amb influències que van des del deep i house al jazz o la música clàssica.

Le Rachdingue és una discoteca històrica situada a la carretera de Vilajuïga a Roses. Ocupa una antiga masia i la seva terrassa és una de les joies de l'Empordà. Va ser creada el 1968 pel pintor Salvador Dalí, l'escriptor i periodista francès Henri-François Rey i la pintora i escultora Miette, que van batejar l'espai amb el nom de «Club Surrealista». Va ser el primer lloc underground del món, on es reunien artistes, músics i amics personals dels seus creadors per gaudir de festes, converses, exposicions i actuacions musicals. Després que Rey tingués un gran èxit amb el seu llibre Le Rachdingue, paraula inventada per ell que significa «una força boja», el local va adoptar aquest nom.