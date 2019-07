Un centenar de persones participen al tast de vins de DO Empordà al Puigmal

Un centenar de persones van participar diumenge passat en el novè «tast d'alçada» de vins de cellers de la DO Empordà al cim del Puigmal. En aquesta ocasió, el bon temps va acompanyar els participants durant una jornada que tenia com a objectiu, un any més, situar els vins empordanesos «el més amunt possible». La proposta va estar organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà, el Centre Excursionista Empordanès, l'Associació Excursionista Cabirols Roses i diversos cellers.

L'expedició va sortir a un quart de deu del matí del Coll de Fontalba en direcció al Puigmal. Tres hores més tard, els participants van arribar al cim, on va tenir lloc el tradicional tast de vins. En aquesta ocasió, es van poder provar els vins dels cellers AV Bodeguers, celler Arché Pagès, celler Brugarol, Mas Llunes, Oliveda i Vinyes dels Aspres. Després del tast, els assistents van tornar a descendir.

La iniciativa té com a objectiu situar els vins empordanesos al «sostre» de les comarques gironines, a gairebé 3.000 metres d'altitud. Un gest simbòlic amb el qual volen mostrar l'esforç dels productors empordanesos per millorar els seus vins i la seva intenció de situar-los tan amunt com sigui possible.