Vins i pirates per descobrir Sant Pere de Rodes

El monestir de Sant Pere de Rodes i la Canònica de Vilabertran han posat ja en marxa l'agenda d'activitats d'estiu per tal de donar a conèixer el conjunt monumental a la ciutadania i poder atreure així més visitants. Un estiu més, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha programat desenes d'activitats per descobrir o redescobrir aquestes dues joies monumentals de l'Empordà.

A Sant Pere de Rodes, el vi és un dels protagonistes. Cada divendres al vespre, el monestir programa l'activitat Nit de vins per donar a conèixer un dels secrets més ben guardats de Sant Pere de Rodes: l'antic art dels monjos de fer vi. Envoltats de muntanyes que conserven l'empremta de les antigues feixes, la proposta inclou una visita a les estances del monestir vinculades amb l'elaboració del vi que permeten descobrir la històrica elaboració d'aquest producte en aquest conjunt monumental. Per completar la visita s'ofereix un vi diferent cada setmana d'un celler de l'Empordà: LaVinyeta, Mas Llunes, Celler Pujol Cargol Masarac, Cellers d'en Guilla, Masetplana, Vinyes dels Aspres i Empordàlia. Cada tast s'acompanya d'una elaboració culinària a càrrec del restaurant del monestir amb productes locals del Port de la Selva. A més, els participants poden allargar la vetllada i quedar-se al restaurant que ofereix sopars d'estiu sota les estrelles.

D'altra banda, cada dimarts al vespre, des d'avui i fins al 31 d'agost, el monestir ofereix una proposta per a petits i grans, amb l'activitat Mininits de pirates Sant Pere de Rodes. Al vespre, les famílies poden descobrir les històries i llegendes dels pirates i corsaris que, durant segles, navegaven i castigaven la costa del cap de Creus. La proposta s'ha reformulat respecte a altres anys i s'ha adaptat als més petits de la casa a causa de la massiva assistència de mainada que ha registrat l'activitat els últims estius. Durant la visita, els participants hauran d'ajudar el pirata Otxiali, que va de bòlit buscant antics tresors.



Més visites guiades

D'altra banda, des del 16 i fins al 31 de juliol, Sant Pere de Rodes programa visites guiades en català (a les 12 del migdia) per conèixer a fons la història i l'arquitectura d'aquesta joia del romànic català. Al llarg del mes d'agost, les visites guiades tenen lloc cada dia en català, 11.30 h, i en castellà, a les 12.30 h. A banda de les visites habituals, el conjunt monumental també ofereix el dissabte 3 d'agost l'activitat Entre el poble i el monestir: visita guiada a Santa Creu i Sant Pere de Rodes. Es tracta d'una proposta gratuïta que té com a objectiu donar a conèixer el passat medieval de la muntanya de Verdera tot visitant l'antic poble de Santa Creu, l'església de Santa Helena i el monestir de Sant Pere de Rodes.

Després de l'èxit de l'any passat, el monestir torna a programar la proposta Música medieval a Sant Pere de Rodes. Antoni Madueño, el reconegut musicòleg i intèrpret dedicat al repertori medieval, oferirà diverses propostes al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre. Els dies 25 de juliol i 23 i 29 d'agost, per exemple, es programa l'activitat Reconstrucció d'instruments i cant medieval. Al llarg dels dies programats, l'artista combinarà la interpretació de repertoris medievals a l'església de Sant Pere de Rodes amb la construcció en directe d'un instrument medieval. Es tracta de rèpliques dels instruments musicals de la Portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.

A banda d'aquesta proposta, Madueño també oferirà, el 18 d'agost, el concert El cor és un castell, a l'església de Santa Helena, amb un repertori de lírica dels trobadors medievals; el taller de polifonia medieval, el 7 de setembre, amb una aproximació divulgativa dels cants medievals; i un concert final, el mateix 7 de setembre, en què s'acompanyarà de Lucía Samitier i Arturo Palomares per oferir diverses peces de músiques litúrgiques antigues.



Visita a Vilabertran

Per la seva banda, la Canònica de Vilabertran proposa enguany una activitat estrenada a finals de l'any passat amb gran èxit de públic. Per als dies 3 i 10 d'agost i el 14 de setembre, hi ha programada la visita teatralitzada Les noces de Vilabertran. Tot recorrent la Canònica i a través de l'humor de dos personatges tan reals com entranyables, els participants descobriran un dels successos més emblemàtics de la Canònica de Vilabertran: el casament reial que va posar fi al conflicte sicilià. A més, el diumenge 15 de setembre tindrà lloc la visita guiada El tresor de la plana: la Canònica de Vilabertran, per descobrir els secrets del recinte.

Totes aquestes activitats formen part del programa Viu el Patrimoni, el programa cultural d'estiu que cada any organitza l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural amb l'objectiu d'apropar el patrimoni cultural a la ciutadania per descobrir alguns dels monuments d'arreu de Catalunya, a partir d'iniciatives culturals ben diverses. A les comarques gironines hi ha previstes activitats al Conjunt Monumental de Sant Pere de Rodes, la Canònica de Vilabertran, els jaciments d'Empúries i Ullastret i al Museu d'Art de Girona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona.