Platja d'Aro organitza dues caminades nocturnes i solidàries

La regidoria d'Esports de Castell-Platja d'Aro organitza aquest estiu dues edicions de la Caminada Nocturna Solidària de la Vall d'Aro. La primera va tenir lloc el passat dimarts 16 de juliol, amb sortida i arribada al Palau d'Esports i Congressos i amb un recorregut de nou quilòmetres. La segona serà el dijous 15 d'agost (22 h), amb sortida i arribada a la Sala Polivalent de Castell d'Aro per a un itinerari de 8,5 quilòmetres. Les dues propostes tenen caràcter solidari, ja que els dos euros d'inscripció (anticipada o de 21 a 21.30 h el mateix dia de l'activitat) es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple i l'Associació Oncolliga de Platja d'Aro. Tot i que s'organitzen aprofitant les nits de lluna plena, cal portar llanterna o frontal i hi haurà refrigeri per a tots els participants.

També en l'àmbit de les activitats de lleure actiu, aquest estiu s'organitza la cinquena edició de la Vall d'Aro Run Series amb una proposta que combina la pràctica esportiva amb la descoberta de l'entorn natural de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró, amb un circuit de tres curses.