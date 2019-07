«Fem senderisme al vespre, quan baixa la calor»

Sarah i Chris Watterson

PROCEDENT DE: Anglaterra

DE VACANCES A: girona

Marina Vinardell i Trota girona

P Quants dies s'estan a la ciutat?

R En total, quatre dies.

P I què els ha dut a venir fins a Girona?

R Uns amics ens van dir que estava molt bé per venir-hi en bicicleta.

P Així que van en bicicleta!

RBé... no. La Sarah va tenir un accident i no podem anar en bici perquè es va trencar els dits (riuen).

P Quin dia va ser l'accident? Van tenir temps de provar les bicicletes?

R Em va passar abans de venir, així que no hem fet res de ciclisme. En comptes d'això, hem anat a caminar.

P Per on han anat?

R Vam anar un parell de dies a Barcelona i vam visitar la platja allà, però aquí a la Costa Brava, no. Ara també passarem una nit a prop d'Olot.

P Recomanarien Girona als seus amics?

R Sí. I també ens agradaria tornar per poder anar en bicicleta tal com teníem planejat! Però quan no faci tanta calor.

P Com han combatut la calor aquests dies?

R Tenim barrets i mocadors molls per anar a fer senderisme. A més, caminem des de les 18 h fins les 21 h, així que en aquestes hores és millor.

P On aniran avui?

R Avui anem a algun lloc cap al sud, a mitja hora d'aquí.

P Com troben aquests llocs?

R Hi ha una aplicació que serveix per trobar diferents llocs per anar a fer senderisme, i hi ha moltes recomanacions.