El Concurs de Focs de la Costa Brava s'encén amb els vigents campions

La 49a edició del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava va començar ahir a la nit a Blanes. La qualitat dels tricampions, la Pirotècnia Hermanos Ferrández, de Múrcia, va inaugurar els tradicionals focs, amb la garantia de qualitat i l'aval indiscutible d'haver guanyat les tres darreres edicions del certamen blanenc.

Precisament Antonio i Leo Ferrández , els germans que encapçalen l'empresa, havien rebut aquest dilluns, en la part final del Pregó d'Inici de Festes, el Trofeu Vila de Blanes de mans de l'Ajuntament, que els acredita com a guanyadors de l'any passat, la 48a edició. Durant les seves paraules d'agraïment, els dos germans van ser molt eloqüents a l'hora d'avançar que esperen que l'espectacle pirotècnic d'aquest any serveixi per revalidar el seu títol de tricampions, tal com van demostrar.

L'Escultura dels Focs

D'altra banda, complint amb una tradició que s'ha instaurat des de fa pocs anys, els membres de la Comissió Tècnica del Concurs de Focs van visitar ahir al migdia el representant de la pirotècnia per lliurar-li un altre obsequi. En aquest cas, es tracta d'una reproducció de l'Escultura dels Focs, que llueix precisament a la coneguda rotonda dels Focs que hi ha a l'entrada de Blanes. La va entregar a Antonio Ferrández un dels membres més veterans de la comissió, Jordi Bacardit.

Cada dia es lliura aquest obsequi a la pirotècnia que dispara aquella jornada per agrair la seva participació. Els espectacles pirotècnics s'oferiran des d'ahir dimarts i fins al proper dissabte, 27 de juliol, cada jornada a partir de 2/4 d'11 de la nit, i solen tenir una durada que volta entre els 20 i els 25 minuts. Avui dimecres serà el torn de la pirotècnia Poleggi (Itàlia); dijous, la pirotècnia Valenciana (València); divendres, la pirotècnia Gironina (València); i dissabte, la pirotècnia Zaragozana (Saragossa).