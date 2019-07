Jordi Savall repassa la història de l'esclavatge

El Festival de Torroella de Montgrí i el Festival Grec de Barcelona s'han unit amb Jordi Savall per estrenar, amb dos concerts diferents i complementaris, Les rutes de l'esclavatge, una memòria musical de més de quatre segles d'esclavisme, que van del 1444 al 1888. Acompanyat per 27 músics i un recitador provinents de tres continents, Europa, Àfrica i Amèrica, el músic català evoca la «tremenda» història de deportació i esclavatge a què van ser sotmesos més de 25 milions d'africans entre els segles XV i XIX. «Els dos concerts expliquen aquests punts, que són claus per entendre la història de l'esclavatge», va destacar ahir Savall en roda de premsa. El concert de ­Torroella tindrà lloc el 2 d'agost a l'Espai Ter, mentre que el 29 de juliol se celebrarà el primer al teatre grec.

El projecte impulsat per Savall va néixer fa més de 20 anys, quan va investigar sobre músiques colonials i músiques que estaven als arxius de les Illes Canàries i de Colòmbia, i altres països sud-americans. En aquest context, el músic es va adonar que hi havia moltes músiques sobre l'esclavatge i eren molt diferents a les «típicament hispàniques». Savall es va preguntar per què sempre es fan les músiques del poder polític i religiós i va decidir investigar per anar més enllà, i va descobrir «una història tremenda i que és la clau de la riquesa de l'imperi espanyol i l'explotació d'éssers humans arrencats dels seus pobles per la força i portats d'una manera bestial al Nou Món en condicions tremendes. Aquesta ha estat una història que s'ha amagat», va concloure Savall.