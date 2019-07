«No tenia cap expectativa i m'ha sorprès en sorpta»

P És el primer cop que ve a la Costa Brava?

R Sí. El meu oncle té un apartament a Calella, de manera que hem vingut a passar-hi quinze dies amb la família.

P Què és el que més l'atrau d'aquesta zona?

RQue els paisatges són increïbles i la gent molt amable.

P Quin és el pla per aquests dies de vacances?

RPassejar, relaxar-nos, nedar a la platja.

P Hi ha alguna cosa que l'hagi sorprès especialment?

R [S'ho pensa] No... no sabia massa on venia i no tenia cap expectativa, de manera que tot està essent una sorpresa molt positiva.

P Ha provat la gastronomia del país?

R Sí, i tant. Per mi, part de la gràcia quan vaig de viatge és provar el menjar típic de cada país. Aquí, sobreott, he provat molt de peix i estava bonísssim.

P S'emporta algun souvenir per a la família o amics?

R No sóc massa de compres, prefereixo fer fotografies per recordar els paisatges i potser endur-me alguna postal.

P La Costa Brava és cara?

R Més o menys com Alemanya. Els preus són similiars.

P Alguna queixa?

R Bé, només que les màquines per pagar els tiquets dels aparcaments són molt complicades... ens ha costat molt arribar a entendre com funcionaven! Però al final ens n'hem acabat sortint [riu].

P Recomanarà la Costa Brava quan torni a Alemanya?

R I tant, sense cap mena de dubte. Marxarem molt contents d'aquí.