«Volem anar de tapes, però no ens agrada la sangria»

Com és que han decidit venir de vacances a Sant Feliu?

Danny: D'adolescent vaig venir molts cops a Lloret i Blanes a passar l'estiu. Ja coneixia la zona i m'agrada, per això he volgut tornar.

Què recorda, d'aquells estius?

Les ressaques [riu]. Fèiem moltes coses, ens ho vam passar molt bé. No paràvem en tot el dia i era molt divertit.

Ara, però, venen amb una idea diferent.

I tant. Ara només ens volem relaxar. Tenim quatre nits d'hotel reservades i a partir d'aquí ja anirem veient què fem.

No tenen cap idea?

No. Bé, a banda d'anar a la platja, no tenim res pensat encara.

Què és el millor de la Costa Brava?

El sol, sens dubte. Bé, excepte la nit passada, que va haver-hi tempesta [riu].

La Costa Brava és cara?

No, crec que els preus, en general, estan bé.

Han provat ja la gastronomia local?

Encara no, tot i que volem fer-ho. La idea és anar de tapes, que sempre està bé. L'únic que tenim clar és que no ens agrada la sangria, o sigui que això serà l'únic que no provarem.

S'han trobat amb molts turistes?

No, especialment comparat amb Lloret i Blanes. Allà estava ple d'anglesos, alemanys, francesos... aquí, en canvi, s'hi està molt tranquil i no hi ha tanta gent.

Creuen que tornaran, en un futur?

Sí. Veiem que és un bon lloc per relaxar-nos, o sigui que ens agradaria poder tornar més endavant.