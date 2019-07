Lloret torna a sortir al mar per venerar Santa Cristina

Lloret de Mar va tornar a viure una multitudinària -i calorosa- jornada de Santa Cristina, acte central de la seva festa major. Després de la passada dels obrers de Santa Cristina, a primera hora del matí va tenir lloc la tradicional processó marinera que va traslladar la imatge de la santa des de la parròquia de Sant Romà fins a l'ermita de Santa Cristina. Mentrestant, en paral·lel, es va dur a terme una nova edició de la regata de llaguts S'Amorra, amorra, en la qual el Club de Rem Santa Cristina va aconseguir la seva victòria número 20 en la categoria masculina i el Club de Rem Pescadors s'emportava el triomf en la categoria femenina.

En arribar la processó a la platja de Santa Cristina, va començar l'ascens fins a l'ermita amb presència de totes les autoritats. La processó va estar encapçalada pel bisbe de Girona, Francesc Pardo; l'alcalde, Jaume Dulsa;, el primer tinent d'alcalde, Francisco Pastor, i el delegat del govern a Girona, Pere Vila, així com diversos membres del govern municipal. També hi van assitir alcaldes de localitats veïnes, com el batlle de Vidreres, Jordi Camps, i l'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom, i entre la comitiva també es van poder veure exalcaldes de la vila com Xavier Crespo o Romà Codina. Com en altres ocasions, un pilar dels Castellers de Vilafranca va rebre la comitiva. De fet, fins i tot un grup de castellers va participar en la regata de llaguts.

Després de la missa solemne dins de l'ermita, que un any més es va omplir de gom a gom, es va fer el tradicional estofat de carn i verdures, del qual es van servir més de mil racions. Abans, però, les autoritats el van remenar per poder fer la fotografia de rigor.

A la tarda, van continuar les celebracions. A dos quarts de vuit del vespre, com ja és habitual, va tenir lloc el Ball de les Almorratxes, a càrrec de quatre parelles d'obrers de Santa Cristina. Tot seguit, va haver-hi una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Bisbal Jove.

Les celebracions lloretenques continuaran avui, diada de Sant Jaume. A les dotze del migdia, a la plaça Pere Torrent, se celebrarà el 35è aniversari del Casal Municipal de Gent Gran, amb una ballada de sardanes amb la cobla Flama de Farners, mentre que a la tarda hi haurà cantada d'havaneres. A la nit serà el torn de la passada dels obrers de Sant Elm per anunciar la festa del dia següent.

I és que la diada de Sant Elm també és festa grossa per al municipi selvatà. A les dotze del migdia es farà missa a la confraria de Sant Elm, i tot seguit els participants pujaran a un creuer per portar una corona de llorer en memòria de totes les persones que han perdut la vida al mar. Al migdia hi haurà una regata organitzada per la confraria de Sant Elm, mentre que al vespre es tornarà a celebrar un nou Ball de les Almorratxes, en aquesta ocasió amb quatre parelles d'obrers de Sant Elm. A la nit, hi ha programats focs artificials a càrrec de la pirotècnia Hermanos Ferrández, que va guanyar el Concurs de Focs d'Artifici de Blanes de l'any passat.