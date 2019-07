«Pink Martini és una banda que desprèn glamur i cuidem cada detall»

La vocalista i «diva» de Pink Martini, Storm Large, explica com viu l'èxit que gaudeix en aquests moments i explica alguns secrets del concert que oferirà aquest dissabte, 27 de juliol, al festival del Castell de Peralada. L'endemà, dia 28, serà a Madrid per actuar al festival Nits del Botànic.

La vocalista i «diva» de Pink Martini, Storm Large, explica com viu l'èxit que gaudeix en aquests moments i explica alguns secrets del concert que oferirà aquest dissabte, 27 de juliol, al festival del Castell de Peralada. L'endemà, dia 28, serà a Madrid per actuar al festival Nits del Botànic.



Enguany, Pink Martini oferirà dos concerts a Espanya. Com viu vostè cada visita al país?

El públic espanyol ens dona la benvinguda tota l'estona. Visitem Espanya regularment amb concerts que sempre s'omplen. Tenim un fort vincle amb el públic espanyol, l'energia que ens transmeten és sorpenent. Ens commouen molt.

Com serà aquest nou concert?

El públic podrà gaudir de totes les cançons que més li agraden de Pink Martini, però també presentarem nous temes. Com sempre, intentarem que el concert pugui ser una festa perquè la gent pugui gaudir, ballar i passar una nit inoblidable.

A més dels concerts, ha tingut l'oportunitat de conèixer a fons el país?

Sempre ens ho passem molt bé a Espanya, tot i que no tenim gaire temps per passejar. Ens centrem en donar-ho tot durant els concerts. Però la veritat és que m'agradaria tornar a Sant Sebastià, s'hi menja molt bé.

Què fa que Pink Martini transmeti tanta alegria als espectadors?

Jo crec que és la diversitat. Cantem en més de vint idiomes, cançons fantàstiques. Això és el que ens permet presentar-nos a tot tipus de països. En general, viatgem uns 150 dies l'any. El nostre fundador, Thomas, volia una banda gran, multicultural, multilingüe i multiestil. Ha intentat captar la diversitat de sons, les diferents cultures i compartir més enllà de les fronteres. Aquesta diversitat musical ens omple d'energia a l'hora d'actuar, i crec que això es transmet i fa que cada concert sigui una festa.

Com definiria l'estil de Pink Martini?

Podem dir que ens encanta tenir una espècie de comprensió global de la música, amb sabors de diferents estils. I crec que el pop global seria la millor definició d'aquesta mescla.

Com es canta en tants idiomes?

Quan vaig començar a cantar amb Pink Martini, vaig haver d'aprendre deu cançons en cinc idiomes diferents quatre dies abans del meu primer concert. Va ser aterrador, però ara estem cantant en més de 25 idiomes amb la China [l'altra vocalista]. He après més d'en Thomas i la China i d'aquesta gran i bella banda de músics increïbles del que hauria pogut aprendre en qualsevol escola de música o universitat, així que em sento molt agraïda.

Quin paper juga el glamur en la preparació d'un nou espectacle per a la banda?

Pink Martini és una banda que desprèn glamur. Intentem cuidar cada detall, des del vestuari fins al repertori. Des de la meva perspectiva, crec que la major part del glamur l'aporten les cançons.

Va deixar la seva carrera en solitari per unir-se a Pink Martini. Està contenta amb el resutat?

Només va ser un parèntesi. Ara mateix he llançat un àlbum, Le Bonheur, i també faig concerts amb orquestres simfòniques. Aquest estiu estic molt feliç de cantar amb Pink Martini.

Ser dona i estar al capdavant d'una banda marca la diferència a l'hora d'enfrontar-se al públic?

Crec que no es tracta de ser dona o home. Estic compartint l'escenari amb músics meravellosos i amb molt de talent. Cantar amb ells em dona una gran alegria, i em sento molt afortunada.

Els tours son molt durs. Com cuida la seva imatge davant de tants viatges? És important, el menjar?

M'encanta viatjar, veure llocs nous, provar el menjar local. Quan vinc a Espanya, per exemple, les tapes son delicioses, especialment a Sant Sebastià. Però viatjar tant també pot portar una mica de fatiga. Quan em sento cansada, intento descansar, dormir bé i refrescar-me. Intento beure tanta aigua com puc. I per descomptat, intento no menjar aliments amb excés de greix. Sempre són millor les verdures.

Quan no està de gira, com és un dia en la vida de Storm?

M'agrada estar sola i passar el temps a casa meva. Veig els meus amics, i m'encanta cuinar per a ells. També vaig a cavall i faig ioga. Els massatges són essencials per a mi, ja que el meu cos està cansat després de tants viatges.