Swimmy Arriba l'«Airbnb» de les piscines

La plataforma francesa Swimmy, que proposa un servei de lloguer de piscines entre particulars, ja està disponible a casa nostra. La companyia, creada a França fa dos anys, compta al país veí amb el primer parc de piscines particulars d'Europa, amb més d'un miler de propietaris inscrits al seu web i uns 30.000 usuaris.

La firma, fundada per Raphaelle de Monteynard, arriba ara a Espanya, el segon mercat més important d'Europa, amb més d'un milió de piscines privades, per facilitar el contacte entre els propietaris d'aquestes instal·lacions i potencials usuaris, per treure'n el màxim rendiment.

La inscripció en aquesta plataforma és gratuïta, tant per als propietaris de piscines com per als usuaris, explica Alexia O'Mahony, del departament de Desenvolupament de Negoci de Swimmy, que per ara no es planteja iniciar operacions en altres països.

Al web, els interessats en llogar una piscina que ja estiguin registrats poden trobar una breu descripció de les instal·lacions que s'ofereixen, com ara les mesures de l'emplaçament, si disposen de jardí, barbacoa, si accepten mascotes o si tenen gandules.



Diferents franges horàries

El propietari pot cedir l'ús de la seva piscina durant una hora, una tarda o fins i tot un dia sencer. Les reserves i el pagament es gestionen íntegrament a través del web.

Swimmy, que per ara compta amb uns mil usuaris a Espanya i més de 50 piscines disponibles, segueix a Europa l'estela de plataformes d'èxit com Swimply, que opera des de fa anys en països com Canadà o els Estats Units.