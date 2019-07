Bufant Fort i Morgan obriran demà una nova edició del Festival de Begur

La banda de carrer gironina Bufant Fort, amb una cercavila musicalitzada, i la formació Morgan, que presentarà el seu darrer treball discogràfic, Air, encetaran demà una nova edició del Festival de Música de Begur. L'acte inaugural, com marca la tradició dels darrers anys, començarà a dos quarts de vuit del vespre al castell de Begur. Seguidament, amb Bufant Fort, s'iniciarà una rua pels carrers més cèntrics de Begur, arribant fins a les Escoles Velles. En el pati d'aquest equipament municipal hi haurà, a dos quarts d'onze, el concert de Morgan, amb la cantant Nina de Juan. El nou disc del grup inclou peces de rock americà, pop, blues, soul i rhythm & blues. El preu de l'entrada de Morgan és de 18 euros anticipada i 22 a taquilla.

El Festival de Música de Begur aplegarà, fins al 24 d'agost, una desena d'espectacles en diferents espais del municipi, destacant com a novetat d'enguany la plaça de la Vila de Begur. A part de Morgan, actuaran també, entre d'altres, Joan Dausà, Jofre Bardagí, David Busquets, los Mambo Jambo i Duquende i Chicuelo. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Begur i produït per RGB.

«La filosofia és oferir un festival proper i divers», afirmen els seus promotors, que afegeixen: «Es tracta de concerts de qualitat, però alhora assequibles per a un gran públic, així com una diversitat d'estils que aquest any van des del soul fins a la cançó o el pop, passant pel flamenc i altres ritmes». Una programació, indiquen, adreçada a la gent de Begur i als seus estiuejants, tant habituals com ocasionals, però amb voluntat d'aportar un valor afegit a l'oferta cultural.