El Ballet Sodre portarà a Peralada l'Uruguai més cervantí

El Ballet Nacional Sodre de l'Uruguai estrena avui divendres al Festival de Peralada El Quijote del Plata, una obra en la qual el personatge de Cervantes comparteix escenari amb el col·leccionista uruguaià Arturo I. Xalambrí, un dels responsables que Montevideo tingui el títol de Ciutat Cervantina. L'actual director del Ballet Nacional Sodre, Igor Yebra, i la coreògrafa Blanca Li són els responsables d'aquest muntatge de dansa clàssica, que es va estrenar a l'Uruguai al mes de novembre passat i ara surt per primera vegada del país per a presentar-se a Peralada.

El Quijote del Plata és una obra de nova creació, construïda per Blanca Li a partir de partitures originals d'autors que es van inspirar en Cervantes o en el folklore espanyol, com Debussy, Ravel o Rimsky-Kórsakov.»Volia fer una cosa allunyada del Quixot clàssic, que s'ha interpretat moltes vegades i que és un referent de la dansa clàssica», va explicar a Barcelona Blanca Li, que ha triat una música diferent i ha creat una coreografia totalment nova.

El nou espectacle parteix de l'arribada de l'espanyol Igor Yebra a l'Uruguai amb l'encàrrec de dirigir el Ballet Nacional Sodre. «En arribar em va sorprendre saber que Montevideo era una Ciutat Cervantina i em van explicar que la causa era la quantitat de biblioteques i col·leccions dedicades a Cervantes que hi havia a la ciutat i la tradició de lectura crítica i interpretació del Quixot», va explicar Yebra. Aquesta curiositat inicial va portar al director a investigar el tema i a descobrir la figura d'Arturo I. Xalambrí, «un personatge apassionat, excèntric i extraordinari, responsable que a Montevideo es conservi una de les més grans col·leccions de llibres de Cervantes d'Amèrica Llatina».



La història

Amb El Quixot i Xalambrí com a personatges principals, Blanca Li ha construït una història que es desenvolupa en la magistral biblioteca del col·leccionista uruguaià, que alberga milers d'edicions d' El Quixot de la Manxa. Xalambrí, molt malalt, demana a la seva filla que li llegeixi fragments del llibre i, durant la lectura, l'escenari es va transformant en els diferents llocs que acompanyen el relat de les aventures del Quixot. «Xalandrí és un altre Quixot, perquè en el seu deliri creu que és el gentilhome castellà, el mateix que li passa al final de l'obra a la seva filla, que acaba sent també una 'quixota' que comença a viure en el món de fantasia on s'ha instal·lat el seu pare», va relatar Li.

Trenta-tres ballarins del Ballet Nacional Sodre interpreten sobre l'escenari les diferents escenes triades per Li: el moment en el qual el gentilhome es converteix en El Quixot, el capítol dels molins, la crema de llibres, la processó de donzelles vestides de dol, les noces de Camacho el ric i la mort del Quixot, que coincideix amb la de Xalambrí.

Tot això amb «tècnica de dansa clàssica però estructura contemporània», va acnlarir Li, que té una llarga trajectòria en dansa contemporània i li venia de gust «fer-ho completament clàssic». «És un ballet clàssic contemporani -va explicar Yebra-, perquè s'allunya del ballet clàssic de tota la vida, encara que els ballarins utilitzin les tècniques de clàssica». Li ha impregnat tota l'obra de «molt d'humor» perquè per a ella «Quixot i Sancho són dos pallassos tristos».

En una trobada ahir amb periodistes, Yebra va recordar que el Ballet Nacional Sodre de l'Uruguai té 84 anys de vida i es va atrevir a dir que «potser és la companyia més important de Llatinoamèrica». El director artístic de Peralada, Oriol Aguilà, va recordar el fort vincle que el festival té amb El Quixot, que ha estat eix de diverses propostes artístiques en els últims anys, i amb Amèrica Llatina, d'on vénen aquest any artistes com Juan Diego Flórez, Gustavo Dudamel o Carlos Acosta.