Famosos a la Costa Brava: Vacances lluny dels «paparazzi»

La Costa Brava és, des de fa anys, un dels destins preferits dels famosos que busquen relaxar-se lluny dels objectius dels paparazzi. Així com Eivissa o Mallorca solen estar plagades de fotògrafs, i qui va allà ja sap a què s'exposa -o a què es vol exposar-, la Costa Brava sol ser un reducte de tranquil·litat i discreció. Això sí, fins que els mateixos famosos opten per penjar les seves fotografies a les xarxes socials, en alguns casos dies després d'haver-hi estat per intentar evitar les mirades els curiosos. Un exemple d'aquesta discreció és, per exemple, el casament de Pau Gasol a Castell d'Empordà, que el jugador de l'NBA va aconseguir celebrar en la més estricta intimitat malgrat ser plena temporada turística i no se'n van distribuir fotografies fins un parell de dies després.

Una de les parelles de moda que ha passta les seves vacances a la Costa Brava són el campió de motociclisme Marc Márquez i la seva recent xicota, Lucía Rivera, filla de l'actriu Lucía Romero i el torero Cayetano Rivera. En el seu primer estiu junts, la parella ha aprofitat per descansar als hotels Cala del Pi, de Platja d'Aro, i Mas Tapioles, de Santa Cristina, segons han publicat diverses revistes. Ells mateixos van optar per penjar fotografies de les vacances a les xarxes socials lluint abdominals en una barca.

Qui no perdona ni unes vacances a la Costa Brava és el model de Tossa de Mar Andrés Velencoso, que una vegada més s'ha escapatat, enmig de rodatges, fins al seu poble natal per banyar-se, descansar i relaxar-se acompanyat del seu gos, Herry (que fins i tot té Instagram propi). A les imatges que ha compartit no hi ha ni rastre, però, de la nedadora Gemma Mengual, amb qui se l'ha relacionat sentimentalment durant les darreres setmanes.

Tampoc es perden ni un estiu a la Costa Brava, però en aquest cas a Cadaqués, els actors Marc i Aina Clotet, ja que el seu pare, Bonaventura Clotet, és un fanàtic del poble i fa anys que hi estiuegen. En aquesta ocasió, Marc Clotet ha estat acompanyat de la seva parella, la també actriu Natalia Sánchez, i la seva filla, nascuda aquest any. Sánchez no ha dubtat en penjar a la xarxa fotografies on se la veu gaudint de la platja i del paisatge amb la seva filla en braços. Aina Clotet, per la seva banda, va participar fa uns dies al programa especial de La Resistencia al festival de la Porta Ferrada, on va ser entrevistada per David Broncano.

Qui també ha visitat en diverses ocasions aquest estiu la Costa Brava ha estat el flamant guanyador de l'última edició de Masterchef, el manresà Aleix Puig Povill. Ell mateix ha penjat vídeos a la xarxa on se'l veu nedant i anant en barca pel litoral gironí i se l'ha pogut veure gaudint del sol i la platja a localitats com s'Agaró.

I un any més, l'estiu gironí també ha comptat amb la presència de la periodista i tertuliana de Telecinco Laura Fa, que des de fa anys passa les vacances a Port de la Selva i no dubta en fer-ne gala a les seves xarxes socials. Aquests dies no ha dubtat en penjar fotografies de com es relaxa, es posa morena, va a la platja i disfruta de les vacances.

Una altra que ha optat per passar les vacances al litoral gironí és la presentadora Susana Griso, tot i que en aquest cas no ha deixat constància de la seva visita a Instagram. De tota manera, l'estiu encara és jove i probablement encara hi haurà molts famosos que passin per la Costa Brava. No és cap secret que Sant Feliu és el destí habitual de Tita Cervera, o que Cadaqués sol reunir el major percentatge de famosos per metre quadrat. D'alguns d'ells, però, probablement no ens n'assabentarem a menys que desitgin compartir-ho amb els seus seguidors a les xarxes.