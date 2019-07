«He vingut a celebrar 'santa Christine' a Lloret»

P Què l'ha portat de vacances a la Costa Brava?

R Vaig viure a Barcelona fa divuit anys, i vaig fer-hi molts amics. Soc dissenyadora i treballava per a Custo. Des de llavors, torno cada estiu per visitar-los. De fet, però, no són del tot vacances. Estic fent una col·lecció de roba, de manera que també he de treballar. És una col·lecció de roba per viatjar, que es pot trobar al web www.thislightgarment.com.

P Quins plans té per aquests dies de vacances?

REstic a Barcelona amb uns amics, però avui hem tingut a Lloret perquè també hi tinc amics i amb la seva família estan celebrant la festa de Santa Cristina. I com que jo em dic Christine, també he vingut a celebrar el meu sant.

P És la primera vegada que ve?

R No, ja havia vingut un cop i m'encanta. És una festa molt bonica, molt de la gent d'aquí. No hi ha molts turistes.

P Aprofita també per anar a la platja?

R Sí, m'agrada molt nedar, tant al Mediterrani com a la piscina de la Barceloneta. Per això ara ens banyarem una estona, anirem a buscar alguna cosa per esmorzar i després anirem a veure com fan l'estofat, però jo no en menjaré perquè soc vegetariana.

P Farà alguna cosa més, durant la visita a Lloret?

R Volem anar a veure els jardins de Santa Clotilde, que són molt bonics, i potser també ens arribarem fins a Tossa. Després, tornaré un altre cop cap a Barcelona.

P A banda de Lloret, coneix més indrets de les comarques gironines?

R Sí, tinc amics que viuen a Girona. Diumenge passat, per exemple, ens vam reunir amb ells a la platja de Sant Pol.