Vozes protagonitzarà l'acte solidari de Les Nits Blanques de Palamós

L'orquestra simfònica Vozes, integrada per un centenar de joves músics, serà la protagonista de l'acte solidari Les Nits Blanques, que tindrà lloc demà a Palamós.

La formació oferirà un concert que s'iniciarà a les nou del vespre al Port Esportiu Marina Palamós, que torna a organitzar una nova edició d'aquesta tradicional iniciativa benèfica destinada als projectes solidaris que promouen l'entitat Vozes i la Fundació Kàlida.

Vozes fa possible un projecte integrador per a joves, fent servir l'aprenentatge de la música com a eina de solidaritat, amistat i cohesió social. La Fundació Kàlida, per la seva banda, promou un model d'assistència psicosocial per a pacients amb càncer centrat en la persona, creant espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin. Els assistents al concert tindran l'oportunitat de poder fer donatiu voluntari a favor d'aquestes entitats.

Un any més el Port Esportiu Marina Palamós organitza el concert solidari Les Nits Blanques, amb l'objectiu de sumar aquesta iniciativa a les propostes culturals al municipi i que tinguin un interès benèfic.

L'edició d'enguany tindrà lloc demà dissabte, 27 de juliol. L'activitat té accés lliure i gratuït, tant per a persones com per als vehicles, que podran estacionar a la zona habilitada d'aparcament. L'únic requisit que demana l'organització als assistents, i si és possible, és que vagin vestits de blanc.

El protagonisme de Les Nits Blanques 2019 serà per a l'orquestra simfònica Vozes, que farà un concert amb un repertori de peces clàssiques i populars. Aquesta entitat és, alhora, una de les beneficiàries de la proposta solidària.