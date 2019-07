Blanes i l'Estartit s'omplen per celebrar Santa Anna

La diada de Santa Anna significa festa grossa tant a Blanes com a l'Estartit, localitats d'on és patrona. Per això, els dos pobles van viure ahir la jornada central de les seves respectives festes majors amb un seguiment multitudinari i amb l'acompanyament del bon temps.

A Blanes, la comitiva oficial va sortir a primera hora encapçalada per l'alcalde, Àngel Canosa, que va estar acompanyat dels altres representants de l'Ajuntament i de membres de les forces de seguretat que operen a la localitat. Aquesta era la primera vegada de Canosa, escollit en les eleccions del passat 26 de maig, encapçalava la comitiva, que va sortir de l'Ajuntament i va recórrer el carrer Ample fins arribar a la plaça de l'Església. La comitiva va estar acompanyada pels Gegants de Blanes i per la música de la Banda Musical i de Mossèn Joan Batlle.

La comitiva va finalitzar el seu recorregut a la plaça de l'Església. Des d'allà, va entrar a la parròquia de Santa Maria, que durant aquest 2019 està celebrant els 700 anys de la seva fundació. En aquesta ocasió, els gegants -Gastó, que portava una bandera de Blanes, i Caterina-, en lloc de quedar-se a l'entrada del temple, com havien fet en anys anteriors, van entrar a dins i es van situar a un costat i altre de l'altar. Abans, però, van protagonitzar un Ball de Gegants davant mateix de l'altar. L'ofici solemne va estar encapçalat pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, que enguany ha participat en diferents actes blanencs relacionats amb la commemoració dels 700 anys de la fundació de la parròquia. La missa, però, va estar concelebrada per diversos mossens que en alguna ocasió han estat rectors de la parròquia de Santa Maria o que són nascuts o estan relacionats amb Blanes. Així, hi havia l'actual rector, Enric Roura, i els seus predecessors, Miquel Angel Ferrés i Lluís Solà. Entre la resta s'hi comptaven l'emblemàtic Joaquim Alqueza (fundador de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria), així com Fèlix Mussoll, Emili Guerrero, Josep Perich, Carles Mundet, Ramon Alventosa i el seminarista Antoni Coll.

Un cop acabada la missa, la comitiva va emprendre el camí de tornada per arribar davant l'Ajuntament de Blanes, on l'Esbart Joaquim Ruyra va interpretar el Ball de Morratxes. La dansa va comptar amb l'acompanyament de la música en directe de la Cobla-Orquestra Els Montgrins, que van complir amb la tradició que els espectadors més destacats fossin els membres del consistori. L'alcalde, acompanyat dels regidors i regidores, es va situar a l'entrada de l'Ajuntament i va lliurar la característica vara d'alcalde al ballador principal a l'inici de la dansa. En acabar, es va renovar una tradició incorporada com a novetat fa vuit anys: un cop es va haver acabat el ball, els espectadors també van poder provar fer un tram del Ball de Morratxes. L'activitat matinal es va acabar amb la interpretació d'una sardana a càrrec de la Cobla-Orquestra Els Montgrins. És la peça que, durant els últims anys, s'ha incorporat com una tradició afegida al Ball de Morratxes. Es tracta de la sardana Blanes Festiu, que va composar l'any 1947 el músic blanenc Josep Maria Albertí i Busquets.



Missa i sardanes a l'Estartit

A l'Estartit, com ja és tradició, es va celebrar una missa solemne en honor a Santa Anna i tot seguit una audició de sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A les vuit del vespre va tornar-hi a haver sardanes, i a la nit un espectacle de màgia amb David el Mag. Avui hi haurà castells inflables durant tot el dia i es farà també la trobada gegantera.