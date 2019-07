«El nostre hotel està ple de joves que fan soroll»

Com és que han vingut de vacances a Lloret?

En realitat ha estat un error. Ja havíem estat de vacances a Espanya altres vegades, a Tenerife, Gran Canària i altres llocs de platja, i aquesta vegada vam voler anar a Calella. Però quan vam haver fet la reserva, ens van notificar que aniríem a Lloret. L'agència ens va dir que no hi havia lloc a l'hotel que volíem de Calella i que per això aniríem a Lloret.

I què els ha semblat el canvi?

Ens hem trobat que l'hotel està ple de gent jove que fa molt de soroll. A veure, les instal·lacions estan netes i són boniques, però és que està ple d'adolescents i joves que només volen anar de festa. Que ens sembla molt lícit, però no és el que estàvem buscant nosaltres. De fet, més que un hotel, sembla que estiguem en un alberg de joventut.

Què fan, doncs, durant aquests dies de vacances?

Hem anat a la platja cada dia, tot i que la de Lloret està massa plena de gent. Per això avui hem provat d'anar a Santa Cristina, a veure si hi trobem més tranquil·litat. Ens hi hem estat només quatre dies i demà ja marxem, o sigui que en el fons ens haurà passat ràpid.

Què és el millor de Lloret?

Les platges, sense dubte. Malgrat que estiguin plenes de gent, els paisatges són molt bonics.

La Costa Brava els sembla cara?

No, gens. Està bé de preu.

Han provat la gastronomia local?

Sí, hem provat el menjar espanyol i també hem menjat molt d'italià.