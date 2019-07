Paco Ibáñez venç la pluja amb la seva música al Portalblau

Desafiant el mal temps i alguna gota de pluja que va caure durant el concert, Paco Ibáñez va actuar dissabte a les Ruïnes d'Empúries en el marc del Festival Portalblau de l'Escala davant de 800 persones. El concert estava integrat en la nova gira internacional que el cantautor ha emprès per commemorar el 50è aniversari de la seva actuació històrica a l'Olympia de París el 1969 i amb motiu del qual s'ha reeditat el doble àlbum gravat en directe del concert Paco Ibáñez a l'Olympia. Així, l'actuació va enllaçar les icòniques cançons de llavors amb les seves noves composicions.

Convertit en llegenda viva i punt de referència per a diverses generacions, el músic va repassar algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva carrera, ja convertides en himnes de la llibertat i que són tot un símbol de resistència. El van acompanyar a l'escenari el guitarrista Mario Mas i César Stroscio amb el bandoneó.

No van faltar peces simbòliques com ara Es amarga la verdad, Canción del jinete o A Galopar, que va ser l'última cançó de la vetllada.