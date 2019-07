La pluja obliga a suspendre el concert de Judit Neddermann a Sons del Món

La pluja va ser dissabte una amenaça per la majoria dels festivals de la Costa Brava. Sons del Món acollia el darrer dels concerts en format íntim, amb l'actuació de Judit Neddermann al Celler Martín Faixó de Cadaqués, però es va haver de suspendre a causa del mal temps. Tot i això, els espectadors van poder tornar cap a casa amb un gust més dolç de boca, després de prendre una copa de vi mentre Neddermann cantava alguns temes en format acústic dins del celler.

El concert, plantejat en un paratge idíl·lic al cor del cap de Creus, es va mantenir fins l'últim moment i l'organització va treballar per poder-lo tirar endavant, amb bones perspectives després de veure sortir el sol durant la tarda. Finalment, però, a l'hora d'inici del concert un aiguat feia impossible tirar endavant, i Sons del Món va fer una crida al públic a entrar dins el Celler, on Judit Neddermann va oferir un petit tast de la seva actuació. Si s'hagués fet a fora, tal com van reconèixer, no hauria quedat tan lluït el paratge com si hagués fet bon temps.

Per combatre la pluja es van repartir impermeables i una copa de vi gratuïtament a tots els visitants per passar l'espera. Una vegada suspès el concert, la majoria d'assistents van quedar-se una estona a visitar el celler i van poder fer-se fotos i intercanviar paraules amb l'artista.