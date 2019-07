El ritme de Miliu Calabuch acomiada Rumb(A)Palamós

Prop de 3.000 persones han gaudit enguany de la programació de concerts gratuïts i a l'aire lliure Rumb(A)Palamós, que divendres passat va tancar la seva programació amb l'actuació de Miliu Calabuch, que va congregar prop d'un miler de persones al passeig del Mar.

Segons indica el consistori, un any més el festival ha superat els objectius que s'havia marcat. En aquesta ocasió havia programat un total de cinc concerts en diferents punts de la vila i per a tots els públics. A més, el festival ha presentat enguany la seva pròpia formació musical, creada expressament per a l'esdeveniment i formada per integrants d'altres grups de rumba de Catalunya.

La programació de concerts es va iniciar el divendres 5 de juliol amb l'actuació de Maruja Limón, una de les poques formacions rumberes que està formada íntegrament per dones. Posteriorment els concerts van seguir el 12 de juliol amb el grup Rumb(a)nd Palamós. Les següents actuacions van tenir lloc el 19 de juliol amb la formació de Bemba Saoco; el dia 20 de juliol amb la formació Dantuvi, aquesta dedicada molt especialment al públic infantil, i finalment la de Miliu Calabuch, que divendres passat va tancar la programació d'aquest any.