Sant Joan de Palamós celebrarà la seva festa major aquest cap de setmana

Sant Joan de Palamós es prepara per celebrar aquest cap de setmana la seva festa major. El programa s'obrirà dissabte a les set de la tarda amb una conferència-col·loqui sobre els símbols exorcitzadors més habituals que s'han utilitzat al llarg de la història a les llars del nucli, i a partir de les nou del vespre hi haurà un sopar de Germano a la plaça de mossèn Gumersind. Tot seguit, hi haurà un concert a càrrec de La Betty Orquestra. Per al diumenge, 4 d'agost, les propostes s'iniciaran, a partir de les deu del matí amb la trobada de vehicles clàssics. A les cinc de la tarda serà el torn de les activitats per als més menuts, i a les vuit del vespre l'audició de sardanes amb la cobla La Principal de Cassà.

La festa està organitzada per l'Associació de Veïns de Sant Joan en col·laboració de l'Ajuntament. La conferència sobre els símbols exorcitzadors que s'han utilitzat a les llars de Sant Joan -principalment en el passat- serà gratuïta i anirà a càrrec de l'historiador palamosí Gabriel Martín.

Pel que fa al sopar de germanor, cal que els interessats portin el sopar, la beguda, els plats i coberts de casa, mentre que l'organització hi posarà les taules i establirà un servei de lloguer de cadires. Un cop finalitzat el sopar, aproximadament cap a dos quarts d'onze de la nit, començarà el concert de La Betty Orquestra. Durant la mitja part es portarà a terme un sorteig de quadres i productes de proximitat, les butlletes del qual es vendran durant el sopar.

El diumenge, de les deu del matí fins a la una del migdia, la plaça de mossèn Gumersind Vilagran s'omplirà de cotxes i motos d'altres èpoques perquè tothom que vulgui pugui acostar-s'hi. Segons apunta l'Ajuntament, es tracta d'una proposta consolidada que cada any compta amb més participants d'arreu de les comarques gironines. La trobada de vehicles clàssics inclourà una «Fun Zone» amb articles de marxandatge, scalextric i vehicles de radiocontrol.

A la tarda hi haurà activitats per als més petits, amb inflables aquàtics, i a partir de dos quarts de set se celebrarà una festa de l'escuma. Finalment, a les vuit es farà una audició de sardanes.