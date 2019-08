Roger Mas i Albert Deprius, al cicle de concerts de Música a Santa Cristina

Demà divendres, 2 d'agost, tornarà a començar a Lloret de Mar el cicle de concerts de Música a Santa Cristina, que organitza any rere any l'Obreria de Santa Cristina. En aquesta ocasió, l'entitat ha programat quatre concerts amb Roger Mas, Pepet i Marieta, Manel Camp i Gemma Abrié i, per últim, Albert Deprius.

Segons adverteix l'organització, es tracta de quatre concerts que faran que estar assegut a la cadira sigui tot un gran repte. Envoltats de mar i muntanya, al més pur estil mediterrani, els promotors prometen que «l'agost ens regalarà el millor ambient musical de la Costa Brava».

El primer concert, que és el que se celebrarà demà, arribarà de la mà de Roger Mas. El cantautor català posarà el tret de sortida dels concerts de l'Obreria després d'haver aconseguit premis de renom com poden ser el Premi Èxit de Catalunya Ràdio. Des de llavors ha treballat en diferents àlbums que, segons els promotors, «confirmen un ampli reconeixement en el món de la música catalana».

Divendres 9 d'agost serà el torn de Pepet i Marieta. En aquest cas, es tracta d'un grup de música catalana que el 2014 va treure un dels seus majors èxits: Corre l'estiu, la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio.

El tercer concert del cicle tindrà lloc divendres 16 d'agost amb Manel Camp i Gemma Abrié. En aquest cas, tots dos s'han retrobat per presentar un concert basat en interpretacions en clau de jazz de les peces més emblemàtiques dels autors més representatius de la música antiga.

El 23 d'agost es tancarà el cicle d'enguany amb Albert Deprius. El maresmenc és tenor i director del Centre Musical Can Salom i del Cor Harmonia de Calella, i la música i el cant són la seva gran passió.