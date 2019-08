Sant Feliu de Guíxols Els gegants i el pregó obren la festa major

La passada de gegants i capgrossos i el pregó de l'Agrupació Amics de la Sardana va donar ahir el tret de sortida a la festa major de Sant Feliu de Guíxols, que s'allargarà fins diumenge. La vetllada es va completar amb el concert familiar de Pop per xics i a les onze de la nit va haver-hi la «mascletà» d'inici de la festa major. Finalment, l'orquestra Di-Versiones i Porto Bello van ser els encarregats d'animar la primera nit de la festa.

Avui, però, el dia també arriba farcit d'activitats. A partir de dos quarts d'onze del matí hi haurà la cercavila aquàtica, amb el tobogan aquàtic, la festa de l'escuma i els inflables. El recorregut de la cercavila començarà a la plaça del Monestir i continuarà pel passeig del Mar, el passeig dels Guíxols, la carretera de Palamós i el final de la plaça Miquel Murlà.

Tot seguit, a les dotze del migdia, tindrà lloc l'ofici de Festa Major, que estarà presidit pel bisbe, Francesc Pardo, i concelebrat pels capellans fills de Sant Feliu de Guíxols i de l'arxiprestat de la Costa Brava Centre. Tot seguit, es farà l'ofrena floral de la Colla Gegantera Ganxona. A les set de la tarda hi haurà el concert de festa major amb la Principal de la Bisbal, i a partir de les vuit, el Percubar. Finalment, a les onze de la nit hi haurà una audició de sardanes i ball amb La Principal de la Bisbal. Ja de matinada hi haurà l'actuació del discjòquei Ernest Codina.