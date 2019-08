Jofre Bardagí homenatja el seu pare durant el seu concert a Esclanyà

El cantant i compositor Jofre Bardagí, molt vinculat a Begur, va aprofitar dimecres el seu concert a Esclanyà, que formava part del programa del Festival de Música de Begur, per retre homenatge al seu pare, Josep Maria Bardagí, que també va ser músic, compositor i intèrpret relacionat amb la Nova Cançó. Jofre Bardagí va dedicar diverses peces del concert al seu pare, destacant el moment en què va interpretar la cançó L'Ordet i el Piopà juntament amb la seva filla. A més, durant el concert l'intèrpret va cantar diverses cançons del seu nou disc, Hamburg, així com també algunes de les fetes durant la seva etapa amb el grup Glaucs.

El Festival de Música de Begur aplega, fins al 24 d'agost, una desena d'espectacles en diferents espais del municipi, destacant com a novetat d'enguany la plaça de la Vila de Begur. A part de Bardagí, actuaran també, entre d'altres, Joan Dausà, David Busquets, Los Mambo Jambo i Duquende i Chicuelo. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Begur i produït per RGB.