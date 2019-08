«A Lloret hi ha massa gent; preferim Blanes»

«A Lloret hi ha massa gent; preferim Blanes» david aparicio

P És el primer cop que ve de vacances a la Costa Brava?

RNo és la primera vegada ni molt menys, ja que fa vuit anys que venim aquí a passar uns dies d'estiu amb la família. Sempre lloguem el mateix apartament a Blanes, que hi estem molt bé i ens agrada repetir.

P Què és el que més l'atrau d'aquesta zona?

RLes platges, sobretot. Avui hem vingut a Lloret per canviar una mica, però en general ens sembla que aquí Lloret hi ha massa gent, per això preferim Blanes. S'hi està una mica més tranquil. Però sempre va bé tenir un dia diferent.

P Amb qui ha vingut a passar aquests dies de descans?

RAmb la meva dona i la resta de la família, com sempre.

P Quins plans tenen per aquests dies?

R Sobretot, anar a la platja. Bé, potser també sortirem a passejar una mica, però ja ens ho coneixem i tampoc tenim intenció de visitar gaire. Volem, sobretot, descansar, o sigui que el nostre principal pla és relaxar-nos.

P Quant de temps es queden?

R Hem vingut coincidint amb la setmana del Concurs de Focs d'Artifici, i ens quedem precisament fins que s'acaben. Ens agrada veure els focs, són impressionants.

P Ha provat la gastronomia del país?

R Sí, i tant. Sortim molt sovint a menjar de restaurant. Hem provat, sobretot, les tapes i la sangria. És el que més ens agrada de tot.

P Tenen previst tornar en el futur?

R Sí que ens agradaria, sí. I suposo que ho farem, ja és com una tradició.