La Cantada d'Havaneres de l'Escala arribava aquest any a la seva 42a edició i no va decebre els milers d'espectadors que es van reunir a la Platja i la Riba per gaudir del concert de Port Bo, Barca de Mitjana i l'Espigari, que es van anar intercalant a l'escenari fins, com és tradicional, cantar plegats La Bella Lola, El Meu Avi i Els Segadors. La vetllada va inaugurar un cap de setmana musical amb les propostes del Festival Portalblau i del cicle Clàssics l'Escala-Empúries.