«Tossa de Mar és preciós, quatre dies allà són pocs»

P Què l'ha portada a Girona?

R Estic viatjant. He estat també a altres llocs d'Espanya: a Madrid, Granada, Barcelona. Ara estic a Tossa de Mar, i avui he vingut a Girona.

P Quants de dies està de viatge?

R Un total de tres setmanes.

P Com va viure l'onada de calor?

R Doncs nedant cada dia. Avui vaig a Cadaqués i aniré a la platja també.

P Què és el que més li agrada aquí?

R A Tossa la platja és preciosa. Crec que és un lloc genial. És el meu lloc preferit. Hi he estat quatre dies, tot i que la gent em va dir que era massa temps, però jo crec que no són res [riu].

P Com va descobrir la Costa Brava com a destinació?

R Tinc amics que són de Barcelona, i ells em van dir que havia de venir aquí. Per això vaig decidir quedar-me una setmana més jo sola per visitar la zona.

P Com es van conèixer amb els amics?

R Vam estar treballant plegats als Estats Units.

P Ha provat la gastronomia local?

R És clar, i m'ha agradat molt! De fet, avui he menjat en un molt bon restaurant, el Cafè Le Bistrot, que estic segura que el coneix tothom! És un molt bon lloc. Està a la zona més turística dins l'àrea turística [riu], però tot i això ho he trobat prou barat.

P Llavors troba que Girona és barata?

R Tampoc diria barata. Però està bé.

P Recomanaria a la gent venir aquí?

R És clar, que sí.