Fòrum Romà Música i arqueologia s'uneixen un any més a Empúries

La sisena edició del cicle de concerts al Fòrum Romà d'Empúries ja escalfa motors. Una vegada més, el festival aprofitarà el marc incomparable de les ruïnes d'Empúries per oferir una combinació d'artistes ja consolidats -en aquest cas, Els Catarres, Andrea Motis & Joan Chamorro, Els Pets i Ismael Serrano- i talents emergents, com ara Suu, Alessio Arena i Pavvla. El cicle tindràlloc entre el 10 i el 13 d'agost. Segons explica la directora del festival, Cristina Torres, s'ha treballat per garantir una important presència femenina, malgrat que no s'arribi ben bé al 50% de paritat.

D'aquesta manera, el cicle s'obrirà el dissabte 10 d'agost amb el concert d'Els Catarres, un dels grups catalans que tenen més capacitat de convocatòria. En aquest cas, presentaran el seu disc Tots els meus principis, i el que és segur és que convidaran a ballar, com ja és habitual, tot el públic. Aquella nit, però, els Catarres estaran precedits de Suu, una jove promesa que es va donar a conèixer a través de les xarxes socials -sobretot Youtube i Instagram- i que presentarà en directe el seu primer disc, Natural, editat el 2018.

El diumenge serà el torn de la jove trompetista i cantant Andrea Motis, que, acompanyada del seu mentor, Joan Chamorro, omplirà les ruïnes d'Empúries amb el seu so jazzístic. A més, estaran acompanyats per Ignasi Terraza al piano, Josep Traver a les guitarres i Esteve Pi a la bateria. Per obrir boca, abans hi haurà l'actuació d'Alessio Arena, un napolità afincat a Barcelona que presentarà Atacama.

Els incombustibles membres d'Els Pets seran els encarregats de pujar a l'escenari el dilluns 12 d'agost, ja que portaran a Empúries la gira del seu disc Som, un treball que ja no presenten en festes majors ni concerts gratuïts sinó que ofereixen en esdeveniments més selectius. En el seu cas, aniran precedits de Pavvla, que presentarà el seu segon disc, Secretly hoping you catch me looking.

Finalment, el dia 13 d'agost tancarà el festival Ismael Serrano, que oferirà a Empúries un concert intimista i únic aquest estiu a Catalunya. Es tracta del concert Todavía, on combinarà veu i guitarra i demostrarà, una vegada més, l'atemporalitat de les seves cançons.

Segons destaca Torres, un dels principals atractius dels concerts al Fòrums d'Empúries és, precisament, el seu escenari, que combina la història i la màgia de la nit amb la sensació de comoditat i llibertat perquè el públic pugui moure's per on més desitgi. També destaca que, com ja és habitual, el públic del cicle és molt curós amb l'entorn i respecta l'entorn arqueològic.