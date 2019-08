Palafrugell El Museu del Suro acull activitats per a nens durant les vacances

El Museu del Suro de Palafrugell augmenta considerablement les activitats familiars i per a tots els públics durant els mesos de vacances escolars. Per això, l'agenda del mes d'agost inclourà, sobretot el cap de setmana, visites guiades de curta durada tant al Museu, per conèixer l'edat d'or dels tapers o la indústria motor del desenvolupament del territori, com al Dipòsit d'Aigua Modernista de Can Mario, per entendre el seu ús i valor arquitectònic tot gaudint de les millors vistes de l'Empordanet.

Els protagonistes són la mainada, tenen l'oportunitat de manipular i familiaritzar-se a poc a poc amb un material únic de formes i presentacions molt diverses. Aprenen sobre la relació entre el suro i el mar, activen la seva part més creativa amb el taller de bijuteria i el de pintura sobre suro a través de sorprenents tècniques pictòriques i escolten contes relacionats amb la biodiversitat de la sureda.

El Museu del Suro juntament amb l'Associació de Veïns de Calella ha organitzat enguany tallers de manualitats de suro a la plaça de l'església amb la finalitat d'acostar el suro als visitants i veïns de la vila.

El Museu també participa de la programació d'Espais Medievals que organitza el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquestes activitats, amb molta participació, se centren en la difusió del patrimoni medieval empordanès. El mes de juliol s'ha realitzat una visita teatralitzada a la Torre de guaita de Sant Sebastià sobre la pirateria i al mes d'agost es portarà a terme una curiosa i entretinguda visita guiada a diversos racons de l'església de Palafrugell.



Exposicions

A part de les activitats familiars el Museu i la Torre de Guaita de Sant Sebastià acull en els seus diferents espais, diverses exposicions temporals. A les sales del Museu s'hi poden trobar tres exposicions: Súber. Fotografies de Manutrillo fins al 31 de desembre, Fabricant pulque. Exposició de fotografies de Marco Antonio Hernández Badillo, fins al 29 de setembre i El repte de dissenyar joies en suro fins a l'1 de setembre.