El White Summer obre amb la frescor de La Casa Azul

L'elegància i frescor de la música del conjunt barceloní La Casa Azul va donar ahir la benvinguda a una nova edició del White Summer Festival de Pals. El grup de pop espanyol contemporani, capitanejat per Guille Milkyway va presentar el seu nou àlbum La gran esfera i va revisar tot el que ha viscut des del seu darrer treball. L'actuació va deixar el llistó ben alt per a les properes nits, però va ser tan sols la cirereta del pastís d'una primera jornada amb prop d'una vintena d'activitats.

Per escalfar l'escenari principal, el duet masnoví Xavi del Mar i Carlos Giribert, DJs residents del programa de ràdio Club105 de RAC 105 van punxar amb les seves sessions de Deep House, House i Tech House fusionats amb matisos Funky, Disco i Soul. També l'actuació en format acústic del cantautor empordanès Cesc, amb el seu llenguatge íntim, poètic i senzill, va delectar el públic més exigent.



Activitats per a tots els públics

El White Summer, que aquesta edició duu el lema Oh my light, oh my night, va inaugurar ahir les seves activitats familiars en un ambient festiu. Enguany el Festival acollirà dues posades en escena complementàries: El White Summer de dia, en funcionament des de les sis de la tarda i el White Summer de nit, pensat per aquells visitants que es quedin a sopar i a gaudir de l'ambient fins que acabi. Els més petits es van poder entretenir al taller de treballs manuals «L'art natural», i al taller de creació pictòrica «Action painting». A més, van poder fer una volta amb poni o amb cotxe mini, a més de pujar al castell inflable o als llits elàstics.

La dansa va envair tot l'espai amb els espectacles itinerants Atlantes, de la Companyia Bambolea i la batalla de dansa inspirada en un dels musicals més famosos de Broadway de la Companyia WS, que es repetirà cada dia excepte els dimecres, així com els espectacles Gin i Arpa de la mateixa companyia.



Concerts nocturns

El festival, que l'any passat va reunir més de 140.000 persones, ha reforçat aquest any la seva proposta cultural amb un cartell de concerts nocturns amb noms rellevants del panorama musical independent, com Zahara, que posarà punt final a l'esdeveniment el dia 25 d'agost presentant el seu nou àlbum Astronauta. Aquesta cita adapta la seva estratègia potenciant l'oferta musical, gastronòmica i les activitats artístiques.

Per l'escenari gran hi passaran noms aclamats com Pavvla, l'actriu i cantant catalana que captivarà el públic amb el seu so a mig camí entre el pop-folk i l'electrònica, Bearoid, Intana, El Petit de Cal Eril, Novedades Carmina Carminha, Cariño, Papa Orbe y los Turipales Sabaneros, Suu, Delaporte, Cupido i Viva Suecia. A més de la potent programació del White Summer de nit, l'escenari principal també serà punt de trobada per als adolescents amb la Festa Holi de la mà d'Adolescents.cat el dimarts 6 d'agost i el concert per als més petits i les seves famílies d'El Pot Petit.

Cada jornada, amb l'arribada de la nit, White Summer oferirà la seva cara més gastronòmica, que comptarà amb novetats, com la zona de restaurants, l'Avinguda Gastronòmica, els corners gastronòmics i la zona healthy amb propostes veganes, vegetarianes i sense gluten.