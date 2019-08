El Teatre-Museu Dalí i el Castell Gala Dalí obren de nit durant l'agost

El Teatre-Museu Dalí de Figueres i el Castell Gala Dalí, situat a Púbol, es podran visitar de nit fins el dia 31 d'agost. Les nits estan centrades en les figures del pintor i la seva musa. Les visites a Figueres es titulen Nits de Dalí mentre que a Púbol són Nits de Gala.

En el cas de Figueres, el Teatre-Museu és l'última gran obra del geni surrealista. Té un aforament nocturn limitat a 500 persones i oferirà la projecció de documentals als patis del museu i una copa de cava.

El Castell Gala Dalí és una fortalesa medieval que el pintor figuerenc li va regalar a la seva estimada per ser un refugi i com a mostra d'amor cortès i que ella va rehabilitar al seu gust. S'hi troben pintures de Dalí i intervencions seves en el mobiliari, la piscina o els jardins. Durant l'època estival ofereix una visita nocturna excepcional a porta tancada de 20 h a 22 h per tan sols 20 persones privilegiades. En acabar el recorregut, comentat per una guia experta, els visitants tenen la possibilitat de gaudir d'una copa de cava sota els arbres del jardí.