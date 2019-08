Blanes El nou circuit de la 77a Travessia Popular atrau 400 nedadors

Prop de 400 nedadors van participar ahir en la 77a edició de la Travessia Popular del Port de Blanes. L'esdeveniment estiuenc, a cavall entre l'esport i la tradició, és la prova esportiva més longeva amb què compta acualment Blanes.

La d'aquest 2019 va ser la primera vegada en 76 anys d'història que l'organització va decidir canviar el recorregut de la prova, amb sortida i arribada a la platja del Centre. El que no va canviar va ser la distància, que va ser de 900 metres. El motiu per variar el circuit va ser principalment per donar major seguretat als participants. La configuració de la bocana del port ha canviat els darrers anys amb les obres de la zona portuària que s'hi van fer. Això ha provocat que tant l'accés de la bocana com la platja del costat del port on es feia l'arribada hagin quedat petits, dificultant que hi hagi prou espai per a tots els participants, que aquests darrers anys han doblat el nombre respecte al que era habitual.

Tot i que la prova no és competitiva, aquests darrers anys s'ha incorporat un xip crono perquè els nedadors i nedadores experimentats puguin tenir una mesura exacta de les seves marques. En aquest sentit, els més ràpids enguany en l'Open Femení i l'Open Masculí van ser: Carla Domínguez (Fast Triatlon), Joana Crause (CN Premià) i Mar Sian Puigvert; així com Ricard Pujol, Eloi Tejedor (CN Sant Andreu) i Sergio Torres (CN Aquamasters). Els dos nedadors més ràpids de Blanes en masculí i femení van ser justament Ricard Pujol i Ivette Bas, i els dos participants més joves han estat Oriol John Bedford, de 8 anys, i Martina González, de 9 anys. Per la seva banda, Jesús Garcia, del CN Mataró, va ser guardonat en la categoria adaptada. Els més aplaudits, sense cap mena de dubte, van ser els més veterans: Núria Gascons, de 81 anys, i Ramón Sánchez, de 84 anys. Tots dos fa molts anys que hi participen i que s'enduen el trofeu per ser els nedadors més veterans.



Una prova 100% popular

La popularitat de la travessia és la que ha fet que sigui actualment la prova esportiva més longeva de totes les que es fan a Blanes. Com és tradicional, en aquesta nova edició van participar des d'experimentats nedadors i nedadores que aprofitaven per entrenar fins a grups d'amics i famílies que perduraven la tradició de participar en la prova popular.

El nou circuit va ser rebut amb opinions per a tots els gustos, tot i que en general el fet de poder aplegar en un sol recinte tota l'organització va estar molt ben valorada pel públic. D'aquesta manera, a la zona que es va delimitar davant el Banc dels Músics del passeig de Mar, on hi ha el Monument al Sardanista, hi va haver les inscripcions presencials –tan sols quedaven una vuitantena de dorsals per repartir–, la recollida dels kits de participació, així com el servei per guardar la roba i les motxilles.

Conforme anaven arribant, tots els nedadors i nedadores van rebre com a obsequi la corresponent medalla de recordatori de la prova. Això, a banda del casquet de bany, el xip crono que calia dur posat al turmell, i una calcomania amb el número de dorsal que es van posar al braç dret per validar el temps del cronòmetre. Mentre s'esperava que tots els participants arribessin de nou al punt de sortida, es va oferir l'habitual esmorzar, i finalment va tenir lloc el lliurament de trofeus, una cerimònia encapçalada per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa; i el regidor d'Esports, Pere Lopera; així com regidors i regidores del consistori.